Спортсмены стали вторыми в командном первенстве
Ведущих стрелков со всей страны с 13 по 20 мая собрала Казань на чемпионате России по пулевой стрельбе (спорт глухих). Сборной Бурятии под руководством заслуженного тренера республики Татьяны Енисеевой удалось завоевать 6 медалей и второе общекомандное место.
В упражнении «МВ-3х40» сразу двое представителей команды Александра Бобоева и Анатолий Гаськов поднялись на высшую ступень пьедестала. Вторым в этом упражнении стал Николай Дорожкин.
Ещё одну медаль удалось завоевать Александре Бобоевой, на этот раз у неё серебряная награда в упражнении «ВП-60». Серебряным призёром в «ВП-60» стал Константин Болдарев и бронзовым – Анна Степанова.
- Помимо личных наград, в парном состязании «золото» у Константина Болдарева и Александры Бобоевой в упражнении «ВП-ПС», - сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
Между тем совсем скоро спортсменов ждёт ещё один важный старт – Летние игры сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт» (0+). Они пройдут с 23 июля по 2 августа в Уфе. Медали в 21 видах спорта разыграют более 2000 спортсменов.
Пулевики Бурятии завоевали 6 медалей чемпионата России
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