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В Бурятии прошёл чемпионат среди лиц с ПОДА

В Бурятии прошёл чемпионат среди лиц с ПОДА
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Было разыграно 28 комплектов медалей

Армрестлинг, настольный теннис, пауэрлифтинг, шахматы, шашки, дартс - эти спортивные дисциплины охватил прошедший в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ чемпионат Бурятии по спорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. 11 команд из Кяхтинского, Джидинского, Иволгинского, Мухоршибирского, Кижингинского, Еравнинского, Бичурского районов и Улан-Удэ в составе 136 спортсменов разыграли 28 комплектов медалей.

В соревнованиях по пауэрлифтингу лидировали Владимир Иванов, Денис Борисов, Сергей Колодюк, Оксана Батуева, Елена Цыбендоржиева и Ольга Колодина.

Дважды победы в армрестлинге сначала левой, а затем правой рукой одержал Сергей Колодюк. Также вместе с ним на высшую ступень пьедестала поднялись Александр Науменко, Максим Мигутский, Алина Балдандоржиева, Оксана Батуева, Ольга Колодина и Екатерина Лапина.

До последних секунд напряженная борьба разразилась между теннисистами. Все же лавры победы достались Родиону Давыдову, Виктору Никитину, Бадмажабу Гулгенову, Людмиле Занабадаровой, Цыжилме Балдановой, Раизе Боноевой и Марине Сутемьевой.

В шахматах позиции лидеров были отданы Артёму Садыкову и Людмиле Абзаевой. В шашках – Даши-Ниме Цыбикову и Анастасии Буруновой.

Дартс выявил самых ловких и метких. Ими стали Сергей Петров и Марина Цыдыпова. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.

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