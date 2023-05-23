В Бурятии прошёл чемпионат среди лиц с ПОДА

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Было разыграно 28 комплектов медалей



Армрестлинг, настольный теннис, пауэрлифтинг, шахматы, шашки, дартс - эти спортивные дисциплины охватил прошедший в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ чемпионат Бурятии по спорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. 11 команд из Кяхтинского, Джидинского, Иволгинского, Мухоршибирского, Кижингинского, Еравнинского, Бичурского районов и Улан-Удэ в составе 136 спортсменов разыграли 28 комплектов медалей.



В соревнованиях по пауэрлифтингу лидировали Владимир Иванов, Денис Борисов, Сергей Колодюк, Оксана Батуева, Елена Цыбендоржиева и Ольга Колодина.



Дважды победы в армрестлинге сначала левой, а затем правой рукой одержал Сергей Колодюк. Также вместе с ним на высшую ступень пьедестала поднялись Александр Науменко, Максим Мигутский, Алина Балдандоржиева, Оксана Батуева, Ольга Колодина и Екатерина Лапина.



До последних секунд напряженная борьба разразилась между теннисистами. Все же лавры победы достались Родиону Давыдову, Виктору Никитину, Бадмажабу Гулгенову, Людмиле Занабадаровой, Цыжилме Балдановой, Раизе Боноевой и Марине Сутемьевой.



В шахматах позиции лидеров были отданы Артёму Садыкову и Людмиле Абзаевой. В шашках – Даши-Ниме Цыбикову и Анастасии Буруновой.



Дартс выявил самых ловких и метких. Ими стали Сергей Петров и Марина Цыдыпова. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.



