Улан-удэнцы стали лучшими на спортивном фестивале РДДМ

Общество, Фото: пресс-служба минобразования РБ

Юные спортсмены Бурятии приняли участие во всероссийском фестивале «Движение первых»



Команда Бурятии из средней школы №25 города Улан-Удэ приняла участие в финальном этапе всероссийского спортивного фестиваля РДДМ «Движение первых». С 18 по 21 мая на это мероприятие в Казань съехались более 300 юных спортсменов страны.



Ребята из Улан-Удэ отличились на соревнованиях. В десятку лучших «личников» страны в дисциплине «Сила первых» вошли: Максим О. (2 класс), Анна О. (2 класс), Вячеслав К. (4 класс), Максим О. (5 класс), Евгения Ж. (5 класс).



Первое место в эстафете «Змейка» дисциплины «Весёлые старты» заняли ученики 2-4 классов: Егор Ш., Ксения В., Максим К., Аяна О., Тамир Ш. и Ульяна С. Победителями дисциплины «Здоровое движение» стали учащиеся 9 «а» класса: Екатерина К., Арюна Г. и Алина С. Руководители дисциплин учителя Аваков Николай Сергеевич и Нагаева Любовь Александровна.



- Мне очень нравится спорт. Я люблю бегать, борьбу, игру в мяч и другие виды спорта. Мы готовились к этому мероприятию больше 3 месяцев, - поделились участники соревнования.



- Ребята очень долго шли к этому испытанию, прошли отборочные этапы. И сегодня мы увидели представителей, которые показали себя лучше всех. Я думаю, что ребятам данное мероприятие даст новый заряд на дальнейшие спортивные победы, - заявила Татьяна Усынина, советник по воспитанию 25-й школы.



Как сообщает пресс-служба министерства образования РБ, в этом учебном году в фестивале спорта приняли участие более 160 тысяч школьников по всей стране.



