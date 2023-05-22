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В Бурятии коровы разгуливали по территории больницы

В Бурятии коровы разгуливали по территории больницы
Общество,  Фото:Весь Гусиноозёрск
Местные жители вовсю жалуются на коровьи «мины»

Жители города Гусиноозёрск продолжают жаловаться на коров, бродящих без присмотра и в неположенных местах. Очередная запись на эту тему появилась в местной группе «Весь Гусиноозёрск».

Судя по всему, управы нет ни на скотовладельцев, ни самих бурёнок. В итоге страдают горожане от мала до велика.

- Сколько жалоб по поводу коров, и всё без толку. Уважаемые хозяева коров, следите за своими животными, после них невозможно выйти с детьми на улицу, они там оставят свои, грубо говоря, «мины». А дети потом в них наступают или падают. Да и так не дай бог будут пробегать мимо - они могут лягнуть! – возмутился местный житель.

Сегодня, по словам местных жителей, коровки гуляли по территории больницы.



Проблема коров на самовыгуле давно стала больной для Бурятии. На днях на неё вновь обратили внимание поднимали общественники из Народного фронта. Они напомнили, что скот разгуливает во дворах, по автомобильным дорогам, раскурочивает контейнеры с мусором.

Общественники считают, что требования к владельцам скота пора ужесточить. Они призывают обязать их нанимать пастухов, либо легализовать и масштабировать опыт открытия штрафплощадок и придать им официальный статус.

коровы

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