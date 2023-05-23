В республике временами небольшие дожди
По данным Бурятского гидрометцентра, 23 мая в республике переменная облачность, днём местами небольшие дожди, в горах севера с мокрым снегом. Ветер западный, днём с переходом на северо-западный 5-10, в отдельных районах до 15-16 м/с. Температура днём +18,+23, местами +8,+13.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер днём северо-западный 7-12 м/с. Температура днём +20,+22.
В Улан-Удэ до +22 градусов
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Общество, 23.05.2023
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