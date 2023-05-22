Военно-патриотический клуб Мухоршибирского района выиграл «Зарницу» в Петровск-Забайкальском
Военно-патриотический клуб «Витязь» Хонхолойской СОШ Мухоршибирского района Бурятии одержал победу на открытом региональном первенстве «Зарница 2023» в Забайкальском крае. Соревнования, посвящённые Дню Победы в Великой Отечественной войне, проходили 20 мая в городе Петровск-Забайкальский. В военно-спортивном первенстве участникам предстояло пройти 15 этапов игры, в которых нужно было продемонстрировать свою силу, ловкость и сообразительность.
Команда «Витязь» была единственной, кто защищал Бурятия на первенстве. Честь школы, района и республики защищали: командир Ксения М., Кирилл М., Татьяна О., Александр К., Егор Ч., Вадим Я., Вадим А. и руководитель И.А. Киреев, сообщает пресс-служба администрации Мухоршибирского района.
Второе и третье место у забайкальских команд «Русские медведи» и «ВДВ».
«Витязи» Бурятии победили на забайкальской «Зарнице»
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