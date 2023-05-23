23 мая

22 мая

Популярное

В Улан-Удэ разыграют шахматный кубок

В Улан-Удэ разыграют шахматный кубок
Общество,  Фото:pixabay.com
Дети посоревнуются в быстрых шахматах

Со 2 по 4 июня в Бурятии состоится детский лично-командный турнир по быстрым шахматам «Кубок Байкальские зори». Соревнования проведут в Улан-Удэ, в шахматном клубе «Огонёк. В состав команды должны входить три спортсмена вне зависимости от пола.

В турнире «А» сыграют дети 2014 года рождения и младше. Регистрация участников пройдёт с 9:15 до 9:50. Открытие турнира и начало первого тура состоятся в 10:00.

В турнире «Б» примут участие дети 2010-2013 годов рождения. Регистрация участников запланировано с 13:15 до 13:50. Начало в 14:00.

Победители и призёры в своих возрастных группах награждаются денежными призами и грамотами. Об этом сообщает федерация шахмат РБ.

Возрастное ограничение: 0+.
Бурятия шахматы спорт кубок

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ разыграют шахматный кубок
В Улан-Удэ разыграют шахматный кубок
Общество, 23.05.2023
Дети посоревнуются в быстрых шахматах
В Иркутской области проведут конные соревнования
В Иркутской области проведут конные соревнования
Общество, 23.05.2023
Победители получат подарки и денежные призы
В Улан-Удэ до +22 градусов
В Улан-Удэ до +22 градусов
Общество, 23.05.2023
В республике временами небольшие дожди
В Улан-Удэ разрушат мандалу Калачакры
В Улан-Удэ разрушат мандалу Калачакры
Общество, 22.05.2023
Древний ритуал проведут в конце этой недели
В Бурятии начнётся чемпионат по мотокроссу
В Бурятии начнётся чемпионат по мотокроссу
Общество, 22.05.2023
Первый этап состоится уже на этой неделе
В Иркутске стартует оперный фестиваль «Дыхание Байкала»
В Иркутске стартует оперный фестиваль «Дыхание Байкала»
Общество, 22.05.2023
На открытии выступят солисты из Москвы
В Бурятии состоится кибертурнир
В Бурятии состоится кибертурнир
Общество, 22.05.2023
В Улан-Удэ разыграют «Байкальский летний кубок»
В Улан-Удэ сыграют в «Большой Библиотечный Квиз»
В Улан-Удэ сыграют в «Большой Библиотечный Квиз»
Общество, 22.05.2023
Он будет посвящён празднику библиотекарей
В Иркутской области выберут имя символу фестиваля ремёсел
В Иркутской области выберут имя символу фестиваля ремёсел
Общество, 22.05.2023
Участниками мероприятия станут мастера трёх регионов
В Бурятии завершилась акция «Защитим лес от пожаров»
В Бурятии завершилась акция «Защитим лес от пожаров»
Общество, 22.05.2023
В республике подвели итоги республиканской природоохранной акции
В Иркутской области пенсионер отметила 95-летие
В Иркутской области пенсионер отметила 95-летие
Общество, 22.05.2023
Юбилей отпраздновала жительница Саянска
Делегация Бурятии поедет на «Российскую креативную неделю»
Делегация Бурятии поедет на «Российскую креативную неделю»
Общество, 22.05.2023
Форум состоится во Владивостоке в конце мая
В Улан-Удэ шаманы открыли «Небесные врата»
В Улан-Удэ шаманы открыли «Небесные врата»
Общество, 22.05.2023
В столице Бурятии состоялся весенний тайлган
Футболисты Бурятии завоевали кубок в Иркутске
Футболисты Бурятии завоевали кубок в Иркутске
Общество, 22.05.2023
Детская команда республики стала лучшей на турнире

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^