В Улан-Удэ разыграют шахматный кубок

Дети посоревнуются в быстрых шахматах



Со 2 по 4 июня в Бурятии состоится детский лично-командный турнир по быстрым шахматам «Кубок Байкальские зори». Соревнования проведут в Улан-Удэ, в шахматном клубе «Огонёк. В состав команды должны входить три спортсмена вне зависимости от пола.



В турнире «А» сыграют дети 2014 года рождения и младше. Регистрация участников пройдёт с 9:15 до 9:50. Открытие турнира и начало первого тура состоятся в 10:00.



В турнире «Б» примут участие дети 2010-2013 годов рождения. Регистрация участников запланировано с 13:15 до 13:50. Начало в 14:00.



Победители и призёры в своих возрастных группах награждаются денежными призами и грамотами. Об этом сообщает федерация шахмат РБ.



Возрастное ограничение: 0+.

