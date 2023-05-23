Дети посоревнуются в быстрых шахматах
Со 2 по 4 июня в Бурятии состоится детский лично-командный турнир по быстрым шахматам «Кубок Байкальские зори». Соревнования проведут в Улан-Удэ, в шахматном клубе «Огонёк. В состав команды должны входить три спортсмена вне зависимости от пола.
В турнире «А» сыграют дети 2014 года рождения и младше. Регистрация участников пройдёт с 9:15 до 9:50. Открытие турнира и начало первого тура состоятся в 10:00.
В турнире «Б» примут участие дети 2010-2013 годов рождения. Регистрация участников запланировано с 13:15 до 13:50. Начало в 14:00.
Победители и призёры в своих возрастных группах награждаются денежными призами и грамотами. Об этом сообщает федерация шахмат РБ.
Возрастное ограничение: 0+.
В Улан-Удэ разыграют шахматный кубок
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Дети посоревнуются в быстрых шахматах
Победители получат подарки и денежные призы
В республике временами небольшие дожди
Древний ритуал проведут в конце этой недели
Первый этап состоится уже на этой неделе
На открытии выступят солисты из Москвы
В Улан-Удэ разыграют «Байкальский летний кубок»
Он будет посвящён празднику библиотекарей
Участниками мероприятия станут мастера трёх регионов
Турнир состоится на эти выходных
В республике подвели итоги республиканской природоохранной акции
Юбилей отпраздновала жительница Саянска
Форум состоится во Владивостоке в конце мая
В столице Бурятии состоялся весенний тайлган
Детская команда республики стала лучшей на турнире