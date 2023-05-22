В Бурятии пройдёт первенство республики по баскетболу 3х3

Турнир состоится на эти выходных



С 27 по 28 мая в Улан-Удэ проведут первенство Бурятии по баскетболу 3х3. Соревнования проводятся на уличной площадке Бурятского республиканского педагогического колледжа.



Первенство проведут в возрастных группах: юноши 2006-2007 годов рождения, девушки 2006-2007 годов рождения, юноши 2008-2009 годов рождения, девушки 2008-2009 годов рождения. 27 мая играют девушки. 28 мая играют юноши. Начало матчей в 10:00, мандатная комиссия стартует в 9:30.



В составе команды должно быть 4 игрока. К участию допускаются участники из Улан- Удэ и других муниципальных образований Бурятии. Все игроки команды должны представлять одно муниципальное образование республики.



Победители и призёры награждаются дипломами и медалями. Лучшие игроки по номинациям награждаются сувенирами, говорится в положении первенства.



Возрастное ограничение: 0+.

