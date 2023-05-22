Синоптики рассказали, какие сюрпризы преподнесёт жителям республики июнь
В Бурятском гидрометцентре дали краткий прогноз на первый месяц лета. По данным синоптиков, средняя температура воздуха в июне будет примерно на один градус выше, а местами – примерно такой же, как в предыдущие годы.
Обильных дождей в республике не ожидается. Осадков в большинстве районов выпадет меньше обычного.
Помимо официальных прогнозов, есть ещё и немало метких народных наблюдений, раскрывающих особенности первого летнего месяца. Вот некоторые из них:
Вечерняя радуга в июне предвещает хорошую погоду,
Красные облака до восхода солнца – к ветру, тучи – к дождю,
Обильная роса – к хорошему урожаю,
Частые туманы – урожай грибов,
Если ночи в июне тёплые, ждите изобилие плодов,
Если во время восхода солнца душно, то будет ненастье.
Если первые два-три дня льёт дождь, весь месяц будет дождливым
Первый летний месяц в Бурятии будет сухим и жарким
Общество, Фото:
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