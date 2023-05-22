Первый летний месяц в Бурятии будет сухим и жарким

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Синоптики рассказали, какие сюрпризы преподнесёт жителям республики июнь



В Бурятском гидрометцентре дали краткий прогноз на первый месяц лета. По данным синоптиков, средняя температура воздуха в июне будет примерно на один градус выше, а местами – примерно такой же, как в предыдущие годы.



Обильных дождей в республике не ожидается. Осадков в большинстве районов выпадет меньше обычного.



Помимо официальных прогнозов, есть ещё и немало метких народных наблюдений, раскрывающих особенности первого летнего месяца. Вот некоторые из них:



Вечерняя радуга в июне предвещает хорошую погоду,



Красные облака до восхода солнца – к ветру, тучи – к дождю,



Обильная роса – к хорошему урожаю,



Частые туманы – урожай грибов,



Если ночи в июне тёплые, ждите изобилие плодов,



Если во время восхода солнца душно, то будет ненастье.



Если первые два-три дня льёт дождь, весь месяц будет дождливым





