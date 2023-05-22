В Иркутской области наказали матерей трёх детей, игравших на железной дороге

Детей заметил машинист из окна локомотива
В Чунском районе Иркутской области на 144 км Восточно-Сибирской железной дороги возле железнодорожных путей играли трое детей. Их заметил машинист из окна локомотива пригородного поезда и позвонил в полицию.
Транспортные полицейские выяснили, что на железной дороге играли учащиеся младших классов школы посёлка Чунский. Они находились в опасной зоне без присмотра взрослых.
- Благодаря своевременному прибытию стражей порядка на место дети были изъяты из зоны повышенной опасности и не пострадали. Матерей школьников привлекли к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родительских обязанностей», а также провели профилактические беседы, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Как оказалось, мать одного из мальчиков ранее уже привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
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Общество, Фото:
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