В Иркутской области наказали матерей трёх детей, игравших на железной дороге

Детей заметил машинист из окна локомотива



В Чунском районе Иркутской области на 144 км Восточно-Сибирской железной дороги возле железнодорожных путей играли трое детей. Их заметил машинист из окна локомотива пригородного поезда и позвонил в полицию.



Транспортные полицейские выяснили, что на железной дороге играли учащиеся младших классов школы посёлка Чунский. Они находились в опасной зоне без присмотра взрослых.



- Благодаря своевременному прибытию стражей порядка на место дети были изъяты из зоны повышенной опасности и не пострадали. Матерей школьников привлекли к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родительских обязанностей», а также провели профилактические беседы, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



Как оказалось, мать одного из мальчиков ранее уже привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

