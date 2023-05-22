В Туле завершился международный фестиваль имени Ю.Н. Озерова
С 15 по 20 мая в Тульской области прошёл XXI международный фестиваль военного кино имени Ю.Н. Озерова. Фестиваль проходит в регионе уже в 9-й раз. В этом году в конкурсной программе фестиваля участвовало более 80 фильмов. Они были представлены в номинациях «Боевая десятка» (игровое кино), «Битва за жизнь» (документальное кино), «Соколёнок» (детско-юношеское кино), «АКМ» (короткометражные фильмы), «Сериал» (многосерийные фильмы) и «Солдаты свободы» (ретроспективные фильмы).
От Бурятии в кинофестивале участвовал фильм «321-я Сибирская. Братья» (Возрастное ограничение: 16+). Автор сценария и режиссёр-постановщик ленты – Солбон Лыгдэнов. Картина была отмечена несколькими призами.
- Мы отхватили сразу три приза: лучший актёр второго плана (Георгий Дронов), спецприз от губернатора Тульской области, лучший дебют в военном кино. На фестивале было представлено свыше 80 работ из США, Китая, Казахстана, Сербии, Сирии и других. Гран-при получил фильм Н. Лебедева «Нюрнберг» (12+). Также с нами параллельно шли ребята из «Лучшие в Аду» (18+), - сообщил Солбон Лыгдэнов.
Фильм из Бурятии выиграл три приза фестиваля военного кино
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