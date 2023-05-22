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Юные цирковые артисты Бурятии стали призёрами фестиваля в Омске

Юные цирковые артисты Бурятии стали призёрами фестиваля в Омске
Общество,  Фото:минкультуры РБ
В фестивале приняли участие 345 артистов

Воспитанники бурятской цирковой школы завоевали очередные награды на фестивале детских цирковых коллективов «Весёлая арена» в Омске. Фестиваль проходил с 15 по 17 мая на арене Омского государственного цирка. В этом году ребята впервые выступили на площадке настоящего цирка. Возраст участников — от 7 до 18 лет.

Для участия в фестивале выехал средний состав цирковой школы под руководством преподавателя Отгонбаяр Тамир и хореографа Марины Цыбикжаповой.

По результатам фестиваля, лауреатом 2 степени стал номер «Сэсэг» (групповой пластический этюд); номер «Дух предков» (ручной эквилибр) - лауреат 2 степени и групповая скакалка «Степной ветер» («Талын халхи»), стал лауреатом 1 степени.

В этом году своё мастерство продемонстрировали 345 артистов из 15 городов Сибири, Дальнего Востока и Урала. Более 25 лучших детских цирковых коллективов России представили свои яркие номера в жанрах: спортивной акробатики, воздушной гимнастики, эквилибристики, жонглирования и другие.

Оценивало юных артистов цирка компетентное жюри, в состав которого вошли режиссёры и профессиональные артисты цирка.

Возрастной ценз 6+


цирк Омск дети

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