В фестивале приняли участие 345 артистов
Воспитанники бурятской цирковой школы завоевали очередные награды на фестивале детских цирковых коллективов «Весёлая арена» в Омске. Фестиваль проходил с 15 по 17 мая на арене Омского государственного цирка. В этом году ребята впервые выступили на площадке настоящего цирка. Возраст участников — от 7 до 18 лет.
Для участия в фестивале выехал средний состав цирковой школы под руководством преподавателя Отгонбаяр Тамир и хореографа Марины Цыбикжаповой.
По результатам фестиваля, лауреатом 2 степени стал номер «Сэсэг» (групповой пластический этюд); номер «Дух предков» (ручной эквилибр) - лауреат 2 степени и групповая скакалка «Степной ветер» («Талын халхи»), стал лауреатом 1 степени.
В этом году своё мастерство продемонстрировали 345 артистов из 15 городов Сибири, Дальнего Востока и Урала. Более 25 лучших детских цирковых коллективов России представили свои яркие номера в жанрах: спортивной акробатики, воздушной гимнастики, эквилибристики, жонглирования и другие.
Оценивало юных артистов цирка компетентное жюри, в состав которого вошли режиссёры и профессиональные артисты цирка.
Возрастной ценз 6+
Юные цирковые артисты Бурятии стали призёрами фестиваля в Омске
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Асфальт по направлению к центру города уложили в выходные
Её даже сравнили с минным полем
Детей заметил машинист из окна локомотива
Верующие возложили подношения на алтарь дугана
В фестивале приняли участие 345 артистов
Владельцев предлагают наказывать за жестокость к животным и избавление от питомцев
Мероприятие пройдёт в Национальной библиотеке
В городе решили построить новый жилой комплекс
Строительством займётся инвестор
В конкурсе соревновались сотрудники восьми управляющих компаний
За 84 года клуб ни разу капитально не ремонтировали
Они показали отличные результаты в учёба
Консультировать будут сотрудники Роспотребнадзора
Постановление подписал глава республики
Вопрос пришлось решать через военную прокуратуру и суд