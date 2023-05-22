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В Госдуме предложили ввести крупные штрафы за жестокое обращение с животными

В Госдуме предложили ввести крупные штрафы за жестокое обращение с животными
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Владельцев предлагают наказывать за жестокость к животным и избавление от питомцев

Депутаты Госдумы внесут поправку в Кодекс об административных правонарушениях о крупных штрафах за избавление от питомцев, жестокое обращение с животными и их неправильное содержание в приютах, цирках и зоопарках, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимира Бурматова.

- Мы рассчитываем принять целый пакет поправок в Кодекс об административных правонарушениях, которые касаются установления штрафов весьма крупных за избавление от питомцев, то есть за выброшенных животных, до 30 тысяч рублей, штрафов за жестокое обращение с животными - если нет уголовного состава - до 100 тысяч рублей, - сказал депутат.

Он добавил, что также штрафом до 200 тысяч рублей будут при принятии поправок облагаться хозяева, чьи питомцы «по недосмотру» на кого-то напали и покусали. Штрафы, по словам Бурматова, должны будут получить и те, кто нарушил содержание животных в приютах, цирках и зоопарках.

Бурматов также добавил, что в понедельник, 22 мая, пройдёт заседание комитета по этим поправкам. Если они будут поддержаны, второе и третье чтение, по словам депутата, пройдут также на следующей неделе.

Владимир Бурматов - разработчик закона 2018 года об ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск), по которому местные власти обязаны обращаться сейчас с бездомными собаками.

Но в связи с участившимся трагическими случаями нападения собак на людей в регионах в последние годы, субъектам дали право самим решать, что делать с бездомными собаками. На днях нижняя палата парламента России приняла в первом чтении поправки в Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными».



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