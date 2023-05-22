В Улан-Удэ презентуют книги, изданные к 100-летию Республики Бурятия

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Кроме презентации, гостям выставки будет представлена книжно-иллюстративная выставка, рассказывающая об истории книгоиздания в Бурятии. На ней можно будет увидеть уникальные плакаты из фонда национальных и краеведческих документов библиотеки.- Книжные издания, которые будут представлены на презентации, расскажут о яркой истории и самобытной культуре народов, проживающих на территории Бурятии. Уверена, что их выход станет важным культурным событием для нашей республики, — отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.Презентация книг пройдёт 31 мая в 16:00 в музыкально-литературной гостиной Национальной библиотеки. Кроме этого, планируется трансляция мероприятия на портале «Культура РФ» и в группе «Вконтакте» Национальной библиотеки.