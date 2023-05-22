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В Улан-Удэ презентуют книги, изданные к 100-летию Республики Бурятия

В Улан-Удэ презентуют книги, изданные к 100-летию Республики Бурятия
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мероприятие пройдёт в Национальной библиотеке

31 мая в Национальной библиотеке пройдёт презентация книг, изданных к 100-летию Республики Бурятия. Как сообщал «Байкал-Daily», презентация должна была состояться 22 марта, но была перенесена по техническим причинам.

- Государственным архивом республики Бурятия и Национальной библиотекой Бурятии был подготовлен и издан ряд книг, посвящённых 100-летнему юбилею со дня образования Республики Бурятия. Это архивный сборник «100 документов и 100 фотографий по истории Бурятии», научно-популярная энциклопедия «Буряад юртэмсэ» (Вселенная бурята), Антология произведений писателей Бурятии (на русском и бурятском языках), «Бурятские летописи» (на русском и бурятском языках) и другие издания, - рассказали в библиотеке.

Красивые юбилейные книги были изданы при финансовой поддержке министерства культуры России. Число выпущенных экземпляров книг ограничено, но часть из них можно будет приобрести на презентации или потом взять в библиотеке.

Режиссёр Олег Юмов, осуществляющий постановку ряда мероприятий к столетию, ранее отмечал, что по одной из этих книг он писал сценарий грандиозного шоу «Бурятия -100 лет» (0+), которое пройдёт 3 июня в Улан-Удэ: «На стадионе мы отразили многое, что есть в юбилейной книге «Республика Бурятия -100 лет», где отражена кратко история республики».

Кроме презентации, гостям выставки будет представлена книжно-иллюстративная выставка, рассказывающая об истории книгоиздания в Бурятии. На ней можно будет увидеть уникальные плакаты из фонда национальных и краеведческих документов библиотеки.

- Книжные издания, которые будут представлены на презентации, расскажут о яркой истории и самобытной культуре народов, проживающих на территории Бурятии. Уверена, что их выход станет важным культурным событием для нашей республики, — отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

Презентация книг пройдёт 31 мая в 16:00 в музыкально-литературной гостиной Национальной библиотеки. Кроме этого, планируется трансляция мероприятия на портале «Культура РФ» и в группе «Вконтакте» Национальной библиотеки.

Возрастное ограничение 6+




национальная библиотека

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