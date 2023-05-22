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В Гусиноозёрске мечтают возвести первую высотку

В Гусиноозёрске мечтают возвести первую высотку
Общество,  Фото:пресс-служба зампреда правительства
В городе решили построить новый жилой комплекс

В городе Гусиноозёрск в Бурятии построят жилой комплекс. Об этом сообщил зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников в своём Telegram-канале.

Как уточнили в пресс-служба зампреда правительства, решение было принято во время рабочей поездки Луковникова в Селенгинский район. Он посмотрел, как в Гусиноозёрске идёт строительство домов для переселения граждан и обратил внимание на то, что здесь мог бы появиться целый жилой комплекс с многоквартирными домами и коммерческой застройкой (магазинами, кафе и т.д.)

- Необходимо, чтобы развивался бизнес и чтобы у людей была возможность оставаться там, где они родились, где им комфортно, - отметил Евгений Луковников.

Глава Селенгинского района Станислав Гармаев поддержал это предложение. Он заявил, что тема строительства нового жилья давно в планах, ведь потребность в жилье есть. И даже поделился мечтой о строительстве здесь высотки. «Это было бы изюминкой города»,- отметил Станислав Гармаев.

- У нас есть жители, которые нуждаются в жилье. Сегодня есть уникальная возможность при помощи ипотечного кредитования строить жильё, в Улан-Удэ много такого жилья. Поэтому мы выбрали площадку под строительство, предварительно это 7-й микрорайон. Думаю, что всё это реально, - заявил глава района.


Планируется, что новая жилая застройка будет располагаться в 7-м микрорайоне города Гусиноозёрск – там, где сейчас строят дома для переселения граждан. В ближайшее время муниципалитету необходимо будет сделать генплан микрорайона.

- Главное – сейчас не затягивать этот процесс,- добавил Евгений Луковников

После проведения всех подготовительных работ власти района приступят к разработке проектной документации. Сроки строительства пока не оговариваются. 
жилье строительство

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