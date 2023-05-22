В Советском районе Улан-Удэ выбрали лучших мастеров ЖКХ

Конкурс профессионального мастерства в сфере жилищно-коммунального хозяйства «Мастер года-2023» прошёл сегодня в Бурятском колледже технологий и лесопользования. Электрики в конкурсном задании собрали электрическую схему, сантехники на время - систему отопления, для сварщиков конкурс проходил в два этапа: теория и практика. Их практическим заданием стало произвести сварку по образцу.
Специалисты восьми управляющих компаний Советского района поборолись в пяти номинациях: «Лучший сантехник», «Лучший сварщик», «Лучший штукатур-маляр», «Лучший электрик», «Лучший дворник».
В результате испытаний звание «Лучший сантехник» получил Сергей Будаев - сотрудник управляющей компании «ЖУ-1». Лучшим сварщиком стал Евгений Киселёв из УК «Лотос», лучшим штукатуром-маляром - Наталья Козырева из УК «ЖУ-1», лучшим электриком - Сергей Медведев из УК «РОС», лучшим дворником - Лариса Амараева из УК «ЖУ-1».
- На территории Советского района находятся более 760 многоквартирных домов, из них 365 - с отоплением. Ваш труд и ваши усилия позволяют жителям проживать в комфортных и удобных условиях. Когда утром человек включает свет и воду – значит это частичка вашего труда. Спасибо вам! - сказал руководитель администрации Советского района Улан-Удэ Евгений Эрдыниев.
Победители представят Советский район на городском конкурсе «Мастер года-2023». Победители общего городского конкурса будут объявлены 9 июня.