В Бурятии завершилась акция «Защитим лес от пожаров»

В республике подвели итоги республиканской природоохранной акции



В Бурятии подведены итоги республиканской природоохранной акции «Защитим лес от пожаров». Участие в 4 номинациях конкурса приняли дети из 15 районов региона и Улан-Удэ.



Традиционно в качестве членов жюри выступили специалисты республиканского агентства лесного хозяйства и ресурсного эколого-биологического центра. По итогам места распределились следующим образом:



Листовки (буклеты) «Правила поведения в лесу: предотврати пожар!» (работы на русском и бурятском)

I место – Бато Д., МАОУ «Бурятская гимназия №29 г. Улан-Удэ», руководитель: Зундуева Аюна Цырендоржиевна;

II место – Дарья Т., МБОУ «Российская гимназия №59 г. Улан-Удэ», руководитель: Малахирова Жанна Дугаровна;

III место – Николай К., МБУ ДО «Заиграевский ЦДЮТ», МБОУ «Шпалозаводская СОШ», школьное лесничество «Берёзка», Заиграевский район, руководитель: Грабовская Вера Александровна.



Макеты баннеров «Берегите зелёное золото!»

I место – Арюна Д., МАОУ «СОШ №63 г. Улан-Удэ», руководитель: Гармаева Сарюна Зориктуевна;

II место – Аяна М., МАОУ «СОШ № 49 г. Улан-Удэ», руководитель: Перевозникова Ольга Евгеньевна;

III место – Башинов И., Башинов С., МАОУ «Бурятская гимназия №29 г. Улан-Удэ».



Фотоконкурс «Лес полон жизни и красоты», «До и после»

I место – Тимур Д., МАОУ «СОШ №2 с УИОП г. Улан-Удэ», руководитель: Сальникова Татьяна Андреевна;

II место – Денис Б., МБОУ ДО РЦДО МО «Курумканский район», руководитель: Бадлуева Евгения Баировна;

III место – Полина К., МБОУ «Онохойская СОШ № 2», Заиграевский район Сапунова Оксана Юрьевна.



Литературный конкурс (стихи, сказки, рассказы, эссе) по теме акции

I место – Валентина Ф., МБОУ «Большелугская СОШ» Кяхтинского района, руководитель: Эрдынеева Ольга Санжимитыповна;

II место – Елизавета Х., МАОУ «Бурятская гимназия №29», руководитель: Зундуева Аюна Цырендоржиевна;

III место – Олег П., МОУ «Кикинская ООШ», школьное лесничество «Лесная сказка» Прибайкальского района, руководитель: Спиридонова Наталья Ивановна.



Всем участникам будут разосланы электронные сертификаты, а победители и призёры могут забрать свои дипломы и грамоты, а также призы 5 июня. Об этом сообщает пресс-служба РЭБЦ РБ.



