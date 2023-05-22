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В Бурятии завершилась акция «Защитим лес от пожаров»

В Бурятии завершилась акция «Защитим лес от пожаров»
Общество,  Фото:pixabay.com
В республике подвели итоги республиканской природоохранной акции

В Бурятии подведены итоги республиканской природоохранной акции «Защитим лес от пожаров». Участие в 4 номинациях конкурса приняли дети из 15 районов региона и Улан-Удэ.

Традиционно в качестве членов жюри выступили специалисты республиканского агентства лесного хозяйства и ресурсного эколого-биологического центра. По итогам места распределились следующим образом:

Листовки (буклеты) «Правила поведения в лесу: предотврати пожар!» (работы на русском и бурятском)
I место – Бато Д., МАОУ «Бурятская гимназия №29 г. Улан-Удэ», руководитель: Зундуева Аюна Цырендоржиевна;
II место – Дарья Т., МБОУ «Российская гимназия №59 г. Улан-Удэ», руководитель: Малахирова Жанна Дугаровна;
III место – Николай К., МБУ ДО «Заиграевский ЦДЮТ», МБОУ «Шпалозаводская СОШ», школьное лесничество «Берёзка», Заиграевский район, руководитель: Грабовская Вера Александровна.

Макеты баннеров «Берегите зелёное золото!»
I место – Арюна Д., МАОУ «СОШ №63 г. Улан-Удэ», руководитель: Гармаева Сарюна Зориктуевна;
II место – Аяна М., МАОУ «СОШ № 49 г. Улан-Удэ», руководитель: Перевозникова Ольга Евгеньевна;
III место – Башинов И., Башинов С., МАОУ «Бурятская гимназия №29 г. Улан-Удэ».

Фотоконкурс «Лес полон жизни и красоты», «До и после»
I место – Тимур Д., МАОУ «СОШ №2 с УИОП г. Улан-Удэ», руководитель: Сальникова Татьяна Андреевна;
II место – Денис Б., МБОУ ДО РЦДО МО «Курумканский район», руководитель: Бадлуева Евгения Баировна;
III место – Полина К., МБОУ «Онохойская СОШ № 2», Заиграевский район Сапунова Оксана Юрьевна.

Литературный конкурс (стихи, сказки, рассказы, эссе) по теме акции
I место – Валентина Ф., МБОУ «Большелугская СОШ» Кяхтинского района, руководитель: Эрдынеева Ольга Санжимитыповна;
II место – Елизавета Х., МАОУ «Бурятская гимназия №29», руководитель: Зундуева Аюна Цырендоржиевна;
III место – Олег П., МОУ «Кикинская ООШ», школьное лесничество «Лесная сказка» Прибайкальского района, руководитель: Спиридонова Наталья Ивановна.

Всем участникам будут разосланы электронные сертификаты, а победители и призёры могут забрать свои дипломы и грамоты, а также призы 5 июня. Об этом сообщает пресс-служба РЭБЦ РБ.

Бурятия акция дети конкурс

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