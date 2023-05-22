В Бурятии за 9 млн отремонтируют сельский клуб







Работы по капитальному ремонту включают в себя: замену кровли, работы по подливу фундамента, ремонт крыльца, установку пандуса, наружную облицовку фасада, замену окон, дверей, полов, выравнивание стен и потолков, а также другие отделочные работы и сантехнические работы, устройство тёплого туалета. Печную систему отопления в клубе заменят на электроконвекторы.



Общая площадь здания составляет 212 кв.м, площадь зрительного зала 78 кв.м и 70 посадочных мест.



- Мы возлагаем большие надежды на капитальный ремонт клуба. Уверена, что будут созданы комфортные условия, увеличится количество мероприятий, возрастёт количество кружков, - с энтузиазмом рассказала заведующая клубом Елена Вылкова.



На данный момент в клубе работают четыре кружка: детская вокальная группа «Ромашка», детская хореографическая группа «Каприз», взрослая вокальная группа «Зоренька» и взрослая театральная группа «Ровесник». Также на базе клуба работает библиотека, которую посещают 90 читателей, и организован местный ТОС.









Работы по капитальному ремонту включают в себя: замену кровли, работы по подливу фундамента, ремонт крыльца, установку пандуса, наружную облицовку фасада, замену окон, дверей, полов, выравнивание стен и потолков, а также другие отделочные работы и сантехнические работы, устройство тёплого туалета. Печную систему отопления в клубе заменят на электроконвекторы.Общая площадь здания составляет 212 кв.м, площадь зрительного зала 78 кв.м и 70 посадочных мест.- Мы возлагаем большие надежды на капитальный ремонт клуба. Уверена, что будут созданы комфортные условия, увеличится количество мероприятий, возрастёт количество кружков, - с энтузиазмом рассказала заведующая клубом Елена Вылкова.На данный момент в клубе работают четыре кружка: детская вокальная группа «Ромашка», детская хореографическая группа «Каприз», взрослая вокальная группа «Зоренька» и взрослая театральная группа «Ровесник». Также на базе клуба работает библиотека, которую посещают 90 читателей, и организован местный ТОС.

В этом году обновят дом культуры в селе Шапеньково Баргузинского района Бурятии. Сельский клуб ведёт свою историю с 1939 года. Изначально он располагался в часовне, потом к ней пристроили здание совхозной конторы и кинобудку из бруса. И уже позднее добавили музыкальную комнату и библиотеку.- За такое длительное время существования клуба и библиотеки производился только косметический ремонт, капитального ремонта не было, - пояснили в республиканском министерстве культуры.На сегодня в Шапеньково проживают 195 человек и клуб здесь не просто источник развития культуры на селе, но и центр всей жизни. В этом году сельский дом культуры капитально отремонтируют. Ремонт обойдётся в 9 млн рублей. В марте строители уже приступили к работе и осенью планируют завершить.