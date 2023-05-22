Они показали отличные результаты в учёба
Студенты филиала республиканского межотраслевого техникума, расположенного в селе Новая Брянь Заиграевского района Бурятии, выиграли стипендию правительства Российской Федерации.
Победителями стали Дарья - студентка группы № 122 «Мастер по ТО и ремонту МТП», а Владислав - студент группы № 320 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей».
- Ребятам назначена стипендия за отличные результаты в учёбе. Они имеют ряд дипломов и наград региональных, всероссийских и международных олимпиад, а также награды конкурсов профессионального мастерства. Активно участвуют в общественной, культурной, и спортивной жизни техникума, - прокомментировали в министерстве образования и науки Бурятии.
«Сумма стипендии составит 4000 рублей в месяц, стипендию ребята будут получать один год», - добавили в техникуме.
Помимо государственных стипендий, студенты и аспиранты, достигшие выдающихся успехов в учёбе и научной деятельности, могут рассчитывать дополнительно на получение стипендии президента России и правительства Российской Федерации, а также именных стипендий.
Размер правительственных и президентских стипендий для студента варьируется от 1440 рублей до 5000 рублей. Если студент обучается по специальностям, приоритетным для модернизации и технологического развития экономики страны, то ему может быть присуждён максимальный размер стипендии.
Студенты из Бурятии получат стипендию правительства России
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