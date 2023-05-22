22 мая

21 мая

Популярное

Студенты из Бурятии получат стипендию правительства России

Студенты из Бурятии получат стипендию правительства России
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Они показали отличные результаты в учёба

Студенты филиала республиканского межотраслевого техникума, расположенного в селе Новая Брянь Заиграевского района Бурятии, выиграли стипендию правительства Российской Федерации.

Победителями стали Дарья - студентка группы № 122 «Мастер по ТО и ремонту МТП», а Владислав - студент группы № 320 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей».

- Ребятам назначена стипендия за отличные результаты в учёбе. Они имеют ряд дипломов и наград региональных, всероссийских и международных олимпиад, а также награды конкурсов профессионального мастерства. Активно участвуют в общественной, культурной, и спортивной жизни техникума, - прокомментировали в министерстве образования и науки Бурятии.

«Сумма стипендии составит 4000 рублей в месяц, стипендию ребята будут получать один год», - добавили в техникуме.

Помимо государственных стипендий, студенты и аспиранты, достигшие выдающихся успехов в учёбе и научной деятельности, могут рассчитывать дополнительно на получение стипендии президента России и правительства Российской Федерации, а также именных стипендий.

Размер правительственных и президентских стипендий для студента варьируется от 1440 рублей до 5000 рублей. Если студент обучается по специальностям, приоритетным для модернизации и технологического развития экономики страны, то ему может быть присуждён максимальный размер стипендии.




студенты

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ презентуют книги, изданные к 100-летию Республики Бурятия
В Улан-Удэ презентуют книги, изданные к 100-летию Республики Бурятия
Общество, 22.05.2023
Мероприятие пройдёт в Национальной библиотеке
В Гусиноозёрске мечтают возвести первую высотку
В Гусиноозёрске мечтают возвести первую высотку
Общество, 22.05.2023
В городе решили построить новый жилой комплекс
В Советском районе Улан-Удэ выбрали лучших мастеров ЖКХ
В Советском районе Улан-Удэ выбрали лучших мастеров ЖКХ
Общество, 22.05.2023
В конкурсе соревновались сотрудники восьми управляющих компаний 
В Бурятии за 9 млн отремонтируют сельский клуб
В Бурятии за 9 млн отремонтируют сельский клуб
Общество, 22.05.2023
За 84 года клуб ни разу капитально не ремонтировали 
Студенты из Бурятии получат стипендию правительства России
Студенты из Бурятии получат стипендию правительства России
Общество, 22.05.2023
Они показали отличные результаты в учёба
В Бурятии запустили горячую линию по вопросам детских товаров и отдыха
В Бурятии запустили горячую линию по вопросам детских товаров и отдыха
Общество, 22.05.2023
Консультировать будут сотрудники Роспотребнадзора
Родным погибшего на СВО жителя Бурятии помогли добиться выплат
Родным погибшего на СВО жителя Бурятии помогли добиться выплат
Общество, 22.05.2023
Вопрос пришлось решать через военную прокуратуру и суд
В Улан-Удэ рассказали, какой будет погода на Последний звонок
В Улан-Удэ рассказали, какой будет погода на Последний звонок
Общество, 22.05.2023
К концу недели в республике вновь похолодает
В улан-удэнской колонии обновили свой музей
В улан-удэнской колонии обновили свой музей
Общество, 22.05.2023
Там в том числе хранят «запрещёнку»
В Бурятии появятся зоны, куда разрешат въезд только электромобилям
В Бурятии появятся зоны, куда разрешат въезд только электромобилям
Общество, 22.05.2023
В республике планируют стимулировать пересадку на электрокары
В Бурятии определят дефектолога и логопеда года
В Бурятии определят дефектолога и логопеда года
Общество, 22.05.2023
Лучшие представят республику на всероссийском конкурсе
На Байкале в Бурятии запечатлели любовный треугольник ондатр
На Байкале в Бурятии запечатлели любовный треугольник ондатр
Общество, 22.05.2023
Животные, которые обычно обитают парами, удивили специалистов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^