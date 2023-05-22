В Улан-Удэ разрушат мандалу Калачакры

Древний ритуал проведут в конце этой недели



27 мая в Дуйнхор дугане дацана «Хамбын Хурэ» на Верхней-Берёзовке в Улан-Удэ состоится молебен, посвящённый Идаму Калачакре, и разрушение мандалы.



Утренний молебен начнётся в 8:00. Разрушение Мандалы состоится в 11:00.



Верующие могут увидеть и получить благословение мандалы Идама Калачакры, а также получить часть песка Мандалы. Часть этого песка будет отдана природе. Основная часть высыпается в воду реки Селенги, как подношение хозяевам воды. Ещё одна часть песка отправится позже на Байкал, где ламы проведут хурал Лусад вблизи Байкальского дацана. Здесь во время обряда часть Мандалы поднесут Лусадам – хозяевам воды.



- Остальную часть раздадут тем, кто присутствовал при церемонии разрушения мандалы (27 мая). Песок Мандалы станет ритуальным оберегом от бед, порчи, болезней и всего плохого. Защитным оберегом, - сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России.



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