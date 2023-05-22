Древний ритуал проведут в конце этой недели
27 мая в Дуйнхор дугане дацана «Хамбын Хурэ» на Верхней-Берёзовке в Улан-Удэ состоится молебен, посвящённый Идаму Калачакре, и разрушение мандалы.
Утренний молебен начнётся в 8:00. Разрушение Мандалы состоится в 11:00.
Верующие могут увидеть и получить благословение мандалы Идама Калачакры, а также получить часть песка Мандалы. Часть этого песка будет отдана природе. Основная часть высыпается в воду реки Селенги, как подношение хозяевам воды. Ещё одна часть песка отправится позже на Байкал, где ламы проведут хурал Лусад вблизи Байкальского дацана. Здесь во время обряда часть Мандалы поднесут Лусадам – хозяевам воды.
- Остальную часть раздадут тем, кто присутствовал при церемонии разрушения мандалы (27 мая). Песок Мандалы станет ритуальным оберегом от бед, порчи, болезней и всего плохого. Защитным оберегом, - сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России.
Возрастное ограничение: 0+.
В Улан-Удэ разрушат мандалу Калачакры
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Древний ритуал проведут в конце этой недели
Первый этап состоится уже на этой неделе
На открытии выступят солисты из Москвы
В Улан-Удэ разыграют «Байкальский летний кубок»
Он будет посвящён празднику библиотекарей
Участниками мероприятия станут мастера трёх регионов
Турнир состоится на эти выходных
В республике подвели итоги республиканской природоохранной акции
Юбилей отпраздновала жительница Саянска
Форум состоится во Владивостоке в конце мая
В столице Бурятии состоялся весенний тайлган
Детская команда республики стала лучшей на турнире
Фестиваль открылся при полном аншлаге
Первое место занял отряд особого назначения школы №8
Торжественные проводы состоятся 23 мая