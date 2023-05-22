В Бурятии ветераны Корейской войны будут получать ежегодную выплату

Постановление подписал глава республики
В Бурятии утверждена новая мера социальной поддержки для ветеранов, которые принимали участие в боевых действиях в Северной Корее в 1950-1953 годах.
Глава республики Алексей Цыденов подписал постановление, согласно которому ежегодно ко Дню Победы ветеранам Корейской войны будет предоставляться единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей. Средства на выплаты предусмотрены в республиканском бюджете.
Документ подписан в рамках проведения мероприятий, посвящённых 70-й годовщине Корейской войны.
Сейчас в республике проживают четыре получателя такой выплаты.
Справка:
Корейская война – вооружённый конфликт 1950-1953 годов между Северной Кореей и Южной Кореей, одна из крупнейших локальных войн XX века.
На сторону КНДР встали Китай и СССР, на сторону Южной Кореи – США и ряд государств в составе многонациональных сил ООН, напоминает РИА Новости.
Предпосылки Корейской войны были заложены летом 1945 года, когда на территории страны, на тот момент полностью оккупированной Японией, появились советские и американские войска. В августе 1945 года союзники договорились об установлении на Корейском полуострове разделительной линии по 38-й параллели.
Вооруженные стычки вдоль 38-й параллели происходили с разной степенью интенсивности и до 25 июня 1950 года. Особенно часто они случались в 1949 году – первой половине 1950 года, исчисляясь сотнями. Иногда в этих стычках участвовало более чем по тысяче человек с каждой стороны.
Конфликт начался 25 июня 1950 года наступлением северокорейских войск на юг.
Первоначально военные действия развивались успешно для Северной Кореи. Но затем северокорейские войска потерпели крупное поражение, оставили Сеул и Пхеньян и на ряде участков были отброшены до корейско-китайской границы.
Угроза захвата южными корейцами и американцами всего полуострова заставила СССР и Китай прийти на помощь своему союзнику. В конце октября 1950 года на территорию Кореи были введены китайские войска. В ноябре 1950 года в бой над северокорейской территорией впервые вступили советские истребители МиГ-15.
В течение следующих нескольких месяцев противники пытались отбросить друг друга, но решительного успеха ни одна из сторон не достигла. В июле 1951 года фронт стабилизировался примерно по 38-й параллели, т.е. примерно там, где военные действия и начались 25 июня 1950 года. Война приобрела позиционный характер.
Разгорелась крупномасштабная воздушная война, в которой главную роль со стороны Юга играли ВВС и авиация ВМС США, а со стороны Севера – советский 64-й истребительный авиакорпус.
К весне 1953 года стало очевидно, что цена победы для любой из сторон будет слишком высока, и, после смерти Сталина, советское партийное руководство приняло решение о прекращении войны. Китай и КНДР не решились продолжать войну самостоятельно.
27 июля 1953 года в Пханмунджоме было заключено соглашение о прекращении огня.
Число потерь в ходе войны до сих пор не подсчитано и существуют различные версии их оценок. По одной из имеющихся версий, потери КНДР и Южной Кореи составили около одного миллиона человек для каждой стороны, включая потери среди мирного населения. Потери США убитыми и ранеными исчисляются примерно в 140 тысяч человек, в то время как потери союзников оцениваются в 15 тысяч человек. По имеющимся официальным китайским данным, для китайских народных добровольцев число потерь определяется в 390 тысяч человек. Советский Союз потерял 315 человек.
В Бурятии ветераны Корейской войны будут получать ежегодную выплату
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Вопрос пришлось решать через военную прокуратуру и суд
К концу недели в республике вновь похолодает
Там в том числе хранят «запрещёнку»
В республике планируют стимулировать пересадку на электрокары
Лучшие представят республику на всероссийском конкурсе
Животные, которые обычно обитают парами, удивили специалистов
Акция будет длиться неделю
Специалистам пришлось промыть более 700 метров канализации
Мальчика доставили в столицу Бурятии санавиацией
Полюбоваться на неё все желающие смогут в ближайшую неделю
Там прошли совместные учения росгвардейцев и пожарных
Искусственный интеллект воссоздал покинутый людьми город
Его посмертно наградили орденом Мужества
Это экономит силы, деньги и время
Оттуда вывезут более 170 тысяч кубов мусора