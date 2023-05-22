В Бурятии ветераны Корейской войны будут получать ежегодную выплату

Постановление подписал глава республики



В Бурятии утверждена новая мера социальной поддержки для ветеранов, которые принимали участие в боевых действиях в Северной Корее в 1950-1953 годах.



Глава республики Алексей Цыденов подписал постановление, согласно которому ежегодно ко Дню Победы ветеранам Корейской войны будет предоставляться единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей. Средства на выплаты предусмотрены в республиканском бюджете.



Документ подписан в рамках проведения мероприятий, посвящённых 70-й годовщине Корейской войны.



Сейчас в республике проживают четыре получателя такой выплаты.



Справка:



Корейская война – вооружённый конфликт 1950-1953 годов между Северной Кореей и Южной Кореей, одна из крупнейших локальных войн XX века.



На сторону КНДР встали Китай и СССР, на сторону Южной Кореи – США и ряд государств в составе многонациональных сил ООН, напоминает РИА Новости.



Предпосылки Корейской войны были заложены летом 1945 года, когда на территории страны, на тот момент полностью оккупированной Японией, появились советские и американские войска. В августе 1945 года союзники договорились об установлении на Корейском полуострове разделительной линии по 38-й параллели.



Вооруженные стычки вдоль 38-й параллели происходили с разной степенью интенсивности и до 25 июня 1950 года. Особенно часто они случались в 1949 году – первой половине 1950 года, исчисляясь сотнями. Иногда в этих стычках участвовало более чем по тысяче человек с каждой стороны.



Конфликт начался 25 июня 1950 года наступлением северокорейских войск на юг.



Первоначально военные действия развивались успешно для Северной Кореи. Но затем северокорейские войска потерпели крупное поражение, оставили Сеул и Пхеньян и на ряде участков были отброшены до корейско-китайской границы.



Угроза захвата южными корейцами и американцами всего полуострова заставила СССР и Китай прийти на помощь своему союзнику. В конце октября 1950 года на территорию Кореи были введены китайские войска. В ноябре 1950 года в бой над северокорейской территорией впервые вступили советские истребители МиГ-15.



В течение следующих нескольких месяцев противники пытались отбросить друг друга, но решительного успеха ни одна из сторон не достигла. В июле 1951 года фронт стабилизировался примерно по 38-й параллели, т.е. примерно там, где военные действия и начались 25 июня 1950 года. Война приобрела позиционный характер.



Разгорелась крупномасштабная воздушная война, в которой главную роль со стороны Юга играли ВВС и авиация ВМС США, а со стороны Севера – советский 64-й истребительный авиакорпус.



К весне 1953 года стало очевидно, что цена победы для любой из сторон будет слишком высока, и, после смерти Сталина, советское партийное руководство приняло решение о прекращении войны. Китай и КНДР не решились продолжать войну самостоятельно.



27 июля 1953 года в Пханмунджоме было заключено соглашение о прекращении огня.



Число потерь в ходе войны до сих пор не подсчитано и существуют различные версии их оценок. По одной из имеющихся версий, потери КНДР и Южной Кореи составили около одного миллиона человек для каждой стороны, включая потери среди мирного населения. Потери США убитыми и ранеными исчисляются примерно в 140 тысяч человек, в то время как потери союзников оцениваются в 15 тысяч человек. По имеющимся официальным китайским данным, для китайских народных добровольцев число потерь определяется в 390 тысяч человек. Советский Союз потерял 315 человек.



