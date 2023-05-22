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В Улан-Удэ рассказали, какой будет погода на Последний звонок

В Улан-Удэ рассказали, какой будет погода на Последний звонок
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
К концу недели в республике вновь похолодает

В Улан-Удэ последний звонок прозвенит для старшеклассников 23 мая, в городе в этот день ожидается тёплая погода.

Так, по данным Бурятского гидрометцентра, во вторник, 23 мая, в республике переменная облачность, ночью по юго-западу и трассе БАМ местами небольшие дожди, днём местами небольшие дожди, в горах севера с мокрым снегом. Ветер западный, днём с переходом на северо-западный 5-10, в отдельных районах до 15-16 м/с. Температура ночью +6,+11, местами 0,+5, днём +18,+23, местами +8,+13.

Улан-Удэ осадки обойдут стороной. Ветер ночью западный 3-8, днём северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью +8,+10, днём +20,+22.

В среду, 24 мая, переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём местами небольшой дождь, в горах с мокрым снегом. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 13-17 м/с. Температура ночью +2,+7, местами -1,-6, днём +15,+20, местами +5,+10.

В четверг, 25 мая, в Бурятии местами дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах 15-18 м/с. Температура ночью +1,+6, местами 0,-5, днём +10,+15, местами +4,+9.

Как сообщал «Байкал-Daily», 23 мая последние звонки пройдут в 50 улан-удэнских школах. И только в восьми они прозвенят в другие дни. Вообще же традиционной датой последних звонков в России считается 25 мая, но в этом году в столице Бурятии её сдвинули из-за сдачи ЕГЭ и капремонтах в школах.

Со школой в этом году в Улан-Удэ попрощаются 2643 выпускников 11-х классов.

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