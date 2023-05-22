В Улан-Удэ разыграют «Байкальский летний кубок»
В Бурятии анонсирован чемпионат «Baikal Summer Cup» 5х5. Участники турнира сыграют в «Counter-Strike: Global Offensive» (18+).
Онлайн-отбор состоится 27 и 28 мая на иркутских серверах. Количество мест ограничено. Финальные матчи пройдут с 3 по 4 июня в компьютерном клубе «Colizeum» в Улан-Удэ.
Призовой фонд распределят следующим образом: 1 место – 30000 рублей, 2 место – 12000 рублей, 3 место – 6000 рублей, 4 и 5 место – по 1000 рублей.
Возрастное ограничение: 18+.
В Бурятии состоится кибертурнир
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Он будет посвящён празднику библиотекарей
Участниками мероприятия станут мастера трёх регионов
Турнир состоится на эти выходных
В республике подвели итоги республиканской природоохранной акции
Юбилей отпраздновала жительница Саянска
Форум состоится во Владивостоке в конце мая
В столице Бурятии состоялся весенний тайлган
Детская команда республики стала лучшей на турнире
Фестиваль открылся при полном аншлаге
Первое место занял отряд особого назначения школы №8
Торжественные проводы состоятся 23 мая
В Каспийске прошла XXIII Российская выставка племенных овец и коз
Он получил приз в размере 100 тысяч рублей
Военно-патриотический клуб Мухоршибирского района выиграл «Зарницу» в Петровск-Забайкальском
В Туле завершился международный фестиваль имени Ю.Н. Озерова