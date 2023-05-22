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В Бурятии состоится кибертурнир

В Бурятии состоится кибертурнир
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Улан-Удэ разыграют «Байкальский летний кубок»

В Бурятии анонсирован чемпионат «Baikal Summer Cup» 5х5. Участники турнира сыграют в «Counter-Strike: Global Offensive» (18+).

Онлайн-отбор состоится 27 и 28 мая на иркутских серверах. Количество мест ограничено. Финальные матчи пройдут с 3 по 4 июня в компьютерном клубе «Colizeum» в Улан-Удэ.

Призовой фонд распределят следующим образом: 1 место – 30000 рублей, 2 место – 12000 рублей, 3 место – 6000 рублей, 4 и 5 место – по 1000 рублей.

Возрастное ограничение: 18+.
Бурятия киберспорт компьютерный спорт

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