В республике планируют стимулировать пересадку на электрокары
В Бурятии планируют создать экологически чистые зоны, разрешающие въезд только электромобилям. Точное их местонахождение пока неизвестно, но это и другие мероприятия уже вошли в «дорожную карту» по развитию использования в республике электрокаров. Проект распоряжения, утверждающий данный план мероприятий, подготовлен и направлен минтрансом в правительство Бурятии на рассмотрение.
- В рамках «дорожной карты», кроме организации экологических зон, планируется проработать вопросы по оснащению парка общественного транспорта и коммунальной техники отечественными электротранспортными средствами. Также предлагается сформировать предложения по предоставлению преференций для такси, имеющих в автопарке электромобили, - сообщили в минтрансе республики.
Пока в Бурятии только четыре электрозарядные станции. Но их нужно гораздо больше.
Инвесторов, которые могли бы строить быстрые зарядные электрические станции, планируют завлекать субсидиями и возможным уменьшением тарифа на технологическое присоединение к электрическим сетям. Все эти вопросы внесены в «дорожную карту».
Как сообщал «Байкал-Daily», в республике набирают популярность машины с электродвигателями. По данным на 1 января, в Бурятии насчитывалось 290 электро- и 6298 гибридных автомобилей. Их число за два последних года увеличилось в три и в пять раз соответственно.
В Бурятии появятся зоны, куда разрешат въезд только электромобилям
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