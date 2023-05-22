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На Байкале в Бурятии запечатлели любовный треугольник ондатр

На Байкале в Бурятии запечатлели любовный треугольник ондатр
Общество,  Фото:скриншот с видео "Заповедного Подлеморья"
Животные, которые обычно обитают парами, удивили специалистов

В Бурятии запечатлели уникальные моменты из жизни ондатр в Чивыркуйском заливе Байкала. Специалисты объяснили, что традиционно эти животные обитают парами, но на видео попали любовный треугольник, сражение за самку и драма без счастливого финала.

- Горячий темперамент обоих «кандидатов», видимо, отпугнул даму, и она отправилась на поиски более спокойного кавалера. Желаем удачи всем героям этого экшена! – прокомментировали в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

Байкал дикие животные

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