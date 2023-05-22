На Байкале в Бурятии запечатлели любовный треугольник ондатр





В Бурятии запечатлели уникальные моменты из жизни ондатр в Чивыркуйском заливе Байкала. Специалисты объяснили, что традиционно эти животные обитают парами, но на видео попали любовный треугольник, сражение за самку и драма без счастливого финала.- Горячий темперамент обоих «кандидатов», видимо, отпугнул даму, и она отправилась на поиски более спокойного кавалера. Желаем удачи всем героям этого экшена! – прокомментировали в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».