На Байкале в Бурятии запечатлели любовный треугольник ондатр
Общество,Фото:скриншот с видео "Заповедного Подлеморья"
Животные, которые обычно обитают парами, удивили специалистов
В Бурятии запечатлели уникальные моменты из жизни ондатр в Чивыркуйском заливе Байкала. Специалисты объяснили, что традиционно эти животные обитают парами, но на видео попали любовный треугольник, сражение за самку и драма без счастливого финала.
- Горячий темперамент обоих «кандидатов», видимо, отпугнул даму, и она отправилась на поиски более спокойного кавалера. Желаем удачи всем героям этого экшена! – прокомментировали в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
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