В Иркутской области пенсионер отметила 95-летие

Общество, Фото: служба ЗАГС Иркутской области

Юбилей отпраздновала жительница Саянска



В Иркутской области 95-летний юбилей отметила Людмила Николаевна Синицина. С днём рождения её поздравили сотрудники отдела по городу Саянск службы записи актов гражданского состояния региона.



- Юбиляр родилась 15 мая 1928 года в Куйтунском районе в деревне Заваль. С ранних лет Людмила Николаевна много работала, всё было на жизненном пути: юность, опалённая войной, и тяжёлые послевоенные годы. За её плечами трудная, но счастливая жизнь. Несмотря на годы, она бодра, приветлива и всегда в хорошем настроении, - сообщает пресс-служба ЗАГС Иркутской области.



Имениннице вручили приветственный адрес, подарили памятные подарки и пожелали крепкого здоровья, бодрости духа и мирного неба.



