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В Иркутской области проведут конные соревнования

В Иркутской области проведут конные соревнования
Общество,  Фото:pixabay.com
Победители получат подарки и денежные призы

Конные соревнования на призы губернатора Иркутской области пройдут 26 августа на ипподроме «Байкал». В 2023 году принять участие в соревнованиях планируют более 60 наездников, тренеров и коневладельцев из 10 муниципальных образований Иркутской области, в том числе из Иркутска, Аларского, Баяндаевского, Боханского, Заларинского, Иркутского, Нукутского, Осинского, Усть-Удинского и Эхирит-Булагатского районов. По итогам соревнований победители получат ценные подарки и денежные призы.

В соответствии с положением о проведении конных соревнований соревнования проводятся среди владельцев лошадей рысистых пород, возрастом от двух лет и старше на дистанцию от 1600 до 2400 метров. Также в соревнованиях примут участие лошади-иноходцы на дистанцию 1600 метров без учёта возраста и лошади верховых пород возрастом от двух лет и старше на дистанцию 2400 метров.

Сегодня в регионе насчитывается более 30 крупных коневладельцев и около 42,6 тысяч лошадей. Наибольшее количество лошадей находится в хозяйствах Усть-Ордынского Бурятского округа, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Возрастное ограничение: 6+.
Иркутская область конный спорт

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