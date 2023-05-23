Победители получат подарки и денежные призы
Конные соревнования на призы губернатора Иркутской области пройдут 26 августа на ипподроме «Байкал». В 2023 году принять участие в соревнованиях планируют более 60 наездников, тренеров и коневладельцев из 10 муниципальных образований Иркутской области, в том числе из Иркутска, Аларского, Баяндаевского, Боханского, Заларинского, Иркутского, Нукутского, Осинского, Усть-Удинского и Эхирит-Булагатского районов. По итогам соревнований победители получат ценные подарки и денежные призы.
В соответствии с положением о проведении конных соревнований соревнования проводятся среди владельцев лошадей рысистых пород, возрастом от двух лет и старше на дистанцию от 1600 до 2400 метров. Также в соревнованиях примут участие лошади-иноходцы на дистанцию 1600 метров без учёта возраста и лошади верховых пород возрастом от двух лет и старше на дистанцию 2400 метров.
Сегодня в регионе насчитывается более 30 крупных коневладельцев и около 42,6 тысяч лошадей. Наибольшее количество лошадей находится в хозяйствах Усть-Ордынского Бурятского округа, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Возрастное ограничение: 6+.
В Иркутской области проведут конные соревнования
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Дети посоревнуются в быстрых шахматах
Победители получат подарки и денежные призы
В республике временами небольшие дожди
Древний ритуал проведут в конце этой недели
Первый этап состоится уже на этой неделе
На открытии выступят солисты из Москвы
В Улан-Удэ разыграют «Байкальский летний кубок»
Он будет посвящён празднику библиотекарей
Участниками мероприятия станут мастера трёх регионов
Турнир состоится на эти выходных
В республике подвели итоги республиканской природоохранной акции
Юбилей отпраздновала жительница Саянска
Форум состоится во Владивостоке в конце мая
В столице Бурятии состоялся весенний тайлган
Детская команда республики стала лучшей на турнире