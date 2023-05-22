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«Сплошной квест»: Автомобилисты жалуются на раздолбанную дорогу в Бурятии

«Сплошной квест»: Автомобилисты жалуются на раздолбанную дорогу в Бурятии
Общество,  Фото:pixabay.com
Её даже сравнили с минным полем

Автомобилисты, которым приходится бывать в Бичурском районе Бурятии, пожаловались на состояние дороги между селом Окино-Ключи и Кяхтой. Они обратились к Минтрансу Бурятии и главе муниципального образования Василию Смолину в группе «Бичура-инфо.24/7».

- Как только начинается граница Бичурского района со стороны Кяхтинского, это сплошной квест. Дорога абсолютно разбитая – яма на яме. Едешь 20 километров, стараясь не провалиться. Как по минному полю. Как сделали асфальт в Советском Союзе, так, видимо, и забыли, – говорится в сообщении. – Сейчас начнутся школьные каникулы и многие родители повезут своих детей к бабушкам и дедушкам из Кяхтинского района в том числе в ваш и Мухоршибирский, пересекая этот ужасный участок.

В ГКУ «Бурятрегионавтодор» заверили, что этим летом на трассе залатают ямы.

- Ремонт сделают в рамках содержания автодороги Мухоршибирь – Бичура – Кяхта. Все необходимые работы производятся в соответствии с установленными лимитами финансирования, – подчеркнули в учреждении.

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