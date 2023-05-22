Её даже сравнили с минным полем
Автомобилисты, которым приходится бывать в Бичурском районе Бурятии, пожаловались на состояние дороги между селом Окино-Ключи и Кяхтой. Они обратились к Минтрансу Бурятии и главе муниципального образования Василию Смолину в группе «Бичура-инфо.24/7».
- Как только начинается граница Бичурского района со стороны Кяхтинского, это сплошной квест. Дорога абсолютно разбитая – яма на яме. Едешь 20 километров, стараясь не провалиться. Как по минному полю. Как сделали асфальт в Советском Союзе, так, видимо, и забыли, – говорится в сообщении. – Сейчас начнутся школьные каникулы и многие родители повезут своих детей к бабушкам и дедушкам из Кяхтинского района в том числе в ваш и Мухоршибирский, пересекая этот ужасный участок.
В ГКУ «Бурятрегионавтодор» заверили, что этим летом на трассе залатают ямы.
- Ремонт сделают в рамках содержания автодороги Мухоршибирь – Бичура – Кяхта. Все необходимые работы производятся в соответствии с установленными лимитами финансирования, – подчеркнули в учреждении.
«Сплошной квест»: Автомобилисты жалуются на раздолбанную дорогу в Бурятии
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Асфальт по направлению к центру города уложили в выходные
Её даже сравнили с минным полем
Детей заметил машинист из окна локомотива
Верующие возложили подношения на алтарь дугана
В фестивале приняли участие 345 артистов
Владельцев предлагают наказывать за жестокость к животным и избавление от питомцев
Мероприятие пройдёт в Национальной библиотеке
В городе решили построить новый жилой комплекс
Строительством займётся инвестор
В конкурсе соревновались сотрудники восьми управляющих компаний
За 84 года клуб ни разу капитально не ремонтировали
Они показали отличные результаты в учёба
Консультировать будут сотрудники Роспотребнадзора
Постановление подписал глава республики
Вопрос пришлось решать через военную прокуратуру и суд