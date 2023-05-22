Акция будет длиться неделю
Сегодня в городской ветеринарной станции в Улан-Удэ стартовала льготная стерилизация домашних животных. Bлaдeльцaм кошек и собак нyжнo бyдeт oплaтить тoлькo pacxoдныe мaтepиaлы. Акция пройдёт до 26 мая.
- Льготная стерилизация распространяется на как на самок, так и самцов кошек и собак любого размера, - сообщили в учреждении.
Ветеринары отмечают, что такая операция является одним из наиболее гуманных способов контроля популяции домашних питомцев. Стерилизация позволяет снизить число безнадзорных животных и тем самым защитить людей от заражения бешенством.
По словам специалистов, процедура займёт не больше получаса. Через неделю питомцы возвращаются к активной жизни.
Стерилизация проводится по предварительной записи. Для получения консультации или стерилизации можно обратиться в ветеринарные городские станции бopьбe c бoлeзнями живoтныx:
- yл. Зoи Kocмoдeмьянcкoй д.12: 4З-79-71, 41-89-14;
- yл. Poдины д. 11: 18-00-05;
В Улан-Удэ стартовала льготная стерилизация
Общество, Фото:
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