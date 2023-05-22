Победителем республиканской игры «Победа» стали школьники из Улан-Удэ

Общество, Фото: пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ

Первое место занял отряд особого назначения школы №8



С 16 по 19 мая в Улан-Удэ прошла республиканская военно-спортивная игра «Победа». Игра проходила на базах танкового и ракетного соединений общевойскового объединения ВВО, дислоцированного в Бурятии. В соревнованиях приняла участие 21 команда из города и районов республики.



Первый этап состязаний – строевая подготовка. Второй этап – визитка. Ребята рассказали о своём регионе в творческой форме, познакомили жюри с обычаями и традициями своей малой родины. Третий этап – «Ратные страницы истории». Организаторы подготовили двадцать вопросов на знания по истории, эрудицию и смекалку ребят. Помимо этого, был этап «Огневой рубеж» - тактическая игра на местности «Дорога победителей». Также ребята участвовали в военизированном кроссе с 9 контрольными пунктами, маршрут был протяжённостью 1,5-2 километра. На этапе «Армейская полоса препятствий» участвовали одни юноши, дистанция была 400 м.



Также оценивались выполнение нормативов по разборке-сборке макета автомата Калашникова, снаряжение магазина, стрельба из пневматической винтовки, общая физическая подготовка и знание медицины, сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.



По итогам в упорной борьбе команда школы №8 города Улан-Удэ завоевала первое место в игре. Юных патриотов подготовил педагог Татьяна Хаптахаева, вторым руководителем ребят стал ученик 11 класса Вячеслав Б. Второе место у команды «Тамир» республиканского национального лицея-интерната №1. Третьими стали «Юнармейцы Прибайкалья» Прибайкальского района.



