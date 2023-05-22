Бурятии и Дагестан подписали соглашение о сотрудничестве в сфере АПК

Общество, Фото: пресс-служба МСХиП РБ

В Каспийске прошла XXIII Российская выставка племенных овец и коз



Заместитель председателя правительства Бурятии – министр сельского хозяйства и продовольствия республики Галсан Дареев и министр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Мухтарбий Аджеков на XXIII Российской выставке племенных овец и коз подписали соглашение о сотрудничестве в сфере АПК. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства РБ.



- Эти дни мы с коллегами выезжали в районы, знакомились с хозяйствами. Впечатления только положительные. Бурятия — тоже скотоводческая республика, поэтому, в первую очередь, планируем взаимодействовать в этом направлении, — заявил Галсан Дареев.



- Мы видим, что, несмотря на расстояния, уже складываются взаимовыгодные отношения между нашими сельхозпроизводителями. Наши регионы животноводческие, причём для нас это традиция. Думаю, что подписанное соглашение послужит дальнейшему росту сотрудничества в сфере животноводства, — добавил Мухтарбий Аджеков.



Напомним, что в городе Каспийск в Дагестане завершила работу XXIII Российская выставка племенных овец и коз. В ней приняли участие животноводы 26 регионов страны, они представили более 30 пород мелкого рогатого скота. В работе выставки также участвовала делегация из Бурятии. В её состав вошли руководители сельхозпредприятий Джидинского, Селенгинского, Бичурского районов и Улан-Удэ.



