В Бурятии «тушили» отдел вневедомственной охраны





В селе Баргузин в Бурятии сотрудники отделения вневедомственной охраны по Баргузинскому и Курумканскому районам вместе с пожарными провеликомплексные занятия на собственном объекте.- Личный состав подразделения на практике провёл эвакуацию людей и материальных ценностей с места возгорания, а также использование огнетушащих средств при ликвидации пожара, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.Отмечается, что росгвардейцы и пожарные показали высокий уровень слаженности действий.- При выполнении служебных задач группы задержания вневедомственной охраны непосредственно сталкивается с необходимостью локализации возгораний на различных объектах. Поэтому им крайне необходимо четко знать порядок действий в сложившейся ситуации, – отметил врио начальника ОВО по Баргузинскому и Курумканскому районам майор полиции Дмитрий Шелковников.Подобные пожарно-тактические тренировки проводятся регулярно в районных подразделениях вневедомственной охраны.