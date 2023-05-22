В Бурятии «тушили» отдел вневедомственной охраны

В селе Баргузин в Бурятии сотрудники отделения вневедомственной охраны по Баргузинскому и Курумканскому районам вместе с пожарными провели
комплексные занятия на собственном объекте.
- Личный состав подразделения на практике провёл эвакуацию людей и материальных ценностей с места возгорания, а также использование огнетушащих средств при ликвидации пожара, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.
Отмечается, что росгвардейцы и пожарные показали высокий уровень слаженности действий.
- При выполнении служебных задач группы задержания вневедомственной охраны непосредственно сталкивается с необходимостью локализации возгораний на различных объектах. Поэтому им крайне необходимо четко знать порядок действий в сложившейся ситуации, – отметил врио начальника ОВО по Баргузинскому и Курумканскому районам майор полиции Дмитрий Шелковников.
Подобные пожарно-тактические тренировки проводятся регулярно в районных подразделениях вневедомственной охраны.