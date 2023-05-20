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В Чите адвокату предъявили обвинение в даче взятки

В Чите адвокату предъявили обвинение в даче взятки
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
По версии следствия, женщина дала взятку работнику управления архитектуры и градостроительства

Жительнице Читы, адвокату палаты адвокатов Забайкальского края предъявили обвинение в даче взятки должностному лицу.

- По версии следствия, в 2016 году обвиняемая дала взятку в 50 тысяч рублей работнику управления архитектуры и градостроительства комитета по развитию инфраструктуры администрации городского округа «Город Чита» за выдачу документа, содержащего заведомо недостоверные сведения, для последующего незаконного кадастрового учёта изменений объекта недвижимости в Чите, - сообщают в СУ СК РФ по Забайкальскому краю.

Центральный районный суд города Читы удовлетворил ходатайство следователей об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

Суд учёл доводы следствия о том, что, оставаясь на свободе, обвиняемая может оказать давление на свидетелей и других участников уголовного судопроизводства в целях изменения ими показаний, либо может скрыться от органов суда и следствия.



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