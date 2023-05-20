В Чите адвокату предъявили обвинение в даче взятки

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

По версии следствия, женщина дала взятку работнику управления архитектуры и градостроительства



Жительнице Читы, адвокату палаты адвокатов Забайкальского края предъявили обвинение в даче взятки должностному лицу.



- По версии следствия, в 2016 году обвиняемая дала взятку в 50 тысяч рублей работнику управления архитектуры и градостроительства комитета по развитию инфраструктуры администрации городского округа «Город Чита» за выдачу документа, содержащего заведомо недостоверные сведения, для последующего незаконного кадастрового учёта изменений объекта недвижимости в Чите, - сообщают в СУ СК РФ по Забайкальскому краю.



Центральный районный суд города Читы удовлетворил ходатайство следователей об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу.



Суд учёл доводы следствия о том, что, оставаясь на свободе, обвиняемая может оказать давление на свидетелей и других участников уголовного судопроизводства в целях изменения ими показаний, либо может скрыться от органов суда и следствия.







