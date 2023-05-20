Житель Бурятии едва не лишился жизни из-за кариеса

Врачи республиканской клинической больницы имени Н.А. Семашко спасли молодого человека из Закаменского района.
21-летний парень больше месяца провёл в больнице в Улан-Удэ. «Сейчас, когда самое страшное позади, он бойко рассказывает свою историю. О том, как очередной приступ зубной боли застал его в лесу, откуда так быстро и легко нельзя выйти. Когда наконец-то он добрался до районной больницы, врачи сразу же госпитализировали его с диагнозом «одонтогенная флегмона дна полости рта и шеи», - рассказывают в больнице.
Простыми словами - нелеченый кариес запустил воспалительный процесс, гной вдоль кровеносных сосудов распространился вниз к шее. Опасность в том, что флегмона характеризуется тяжёлым течением и большим риском осложнений.
- На помощь из города срочно был вызван наш коллега – заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Тимур Доржиев. В Закаменской ЦРБ в ту же ночь им была проведена экстренная операция - вскрыли флегмону, установили специальные трубки для оттока жидкости. После стабилизации состояния молодого человека перевели в РКБ им. Н.А. Семашко, - продолжают в учреждении.
Уже здесь по данным компьютерной томографии стало ясно, что ситуация сложнее, чем казалась – развился медиастинит (воспаление достигло грудной клетки пациента), который в случае запоздалой диагностики или неадекватного лечения в большинстве случаев заканчивается летально.
Торакальным и челюстно-лицевым хирургам потребовалось сделать ещё две сложнейшие операции, чтобы очистить плевральные полости от скопившегося гноя. Сначала врачи действовали малоинвазивно, т.е. через небольшие проколы, однако часть жидкости скопилась в средостении – центре грудной клетки и добраться до неё было затруднительно. Тогда хирургам пришлось прибегнуть к открытой операции и вскрыть грудную клетку слева.
Торакальный хирург Чингис Батуев и операционная бригада прекрасно справились с поставленной задачей. Угроза жизни миновала.
- Конечно, это было неожиданно для меня, когда сказали, что предстоит операция, но Тимур Эрдэмович сразу же сказал, что всё будет хорошо. Поэтому страха и сильных переживаний не было, я всецело доверился врачам. Я бы хотел поблагодарить всех, кто занимался моим лечением.
Сейчас чувствую себя хорошо, всё заживает. С момента, как заболел зуб, я не ел недели две и потерял в весе 23 кг., после реанимации аппетит вернулся, вот уже набрал 13 кг.
В отделении все заботливые, уже даже родными стали за этот месяц. В день рождения медсёстры узнали, что у меня праздник, и накормили вкуснейшими буузами.
Пока лежал здесь, решил, что время восстановления нужно будет провести с пользой. По совету старшего брата хочу выучиться на машиниста экскаватора, - рассказал парень.
Сейчас перед молодым закаменцем стоит главная задача – восстановиться и вернуться к полноценной жизни.
- Конечно, это было неожиданно для меня, когда сказали, что предстоит операция, но Тимур Эрдэмович сразу же сказал, что всё будет хорошо. Поэтому страха и сильных переживаний не было, я всецело доверился врачам. Я бы хотел поблагодарить всех, кто занимался моим лечением.
Сейчас чувствую себя хорошо, всё заживает. С момента, как заболел зуб, я не ел недели две и потерял в весе 23 кг., после реанимации аппетит вернулся, вот уже набрал 13 кг.
В отделении все заботливые, уже даже родными стали за этот месяц. В день рождения медсёстры узнали, что у меня праздник, и накормили вкуснейшими буузами.
Пока лежал здесь, решил, что время восстановления нужно будет провести с пользой. По совету старшего брата хочу выучиться на машиниста экскаватора, - рассказал парень.
Сейчас перед молодым закаменцем стоит главная задача – восстановиться и вернуться к полноценной жизни.