Житель Бурятии едва не лишился жизни из-за кариеса



- Конечно, это было неожиданно для меня, когда сказали, что предстоит операция, но Тимур Эрдэмович сразу же сказал, что всё будет хорошо. Поэтому страха и сильных переживаний не было, я всецело доверился врачам. Я бы хотел поблагодарить всех, кто занимался моим лечением.



Сейчас чувствую себя хорошо, всё заживает. С момента, как заболел зуб, я не ел недели две и потерял в весе 23 кг., после реанимации аппетит вернулся, вот уже набрал 13 кг.



В отделении все заботливые, уже даже родными стали за этот месяц. В день рождения медсёстры узнали, что у меня праздник, и накормили вкуснейшими буузами.



Пока лежал здесь, решил, что время восстановления нужно будет провести с пользой. По совету старшего брата хочу выучиться на машиниста экскаватора, - рассказал парень.



Сейчас перед молодым закаменцем стоит главная задача – восстановиться и вернуться к полноценной жизни.





Торакальный хирург Чингис Батуев и операционная бригада прекрасно справились с поставленной задачей. Угроза жизни миновала.