Мужчина совершил убийство двух человек, будучи пьяным
В ноябре 2022 года в одном из сёл Прибайкальского района республики пьяный сельчанин поколотил приятеля. После чего, достав из кармана своей куртки нож, нанёс им не менее восьми ударов в область грудной клетки, один удар в область левого предплечья и один удар в область левого бедра знакомого.
После мужчина убил очевидицу преступления.
Приговором Верховного суда Бурятии от 18 мая 2023 года мужчина признан виновным в убийстве двух человек, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 19 лет, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком 1 год.
Приговор в законную силу не вступил, сообщили в Верховном суде республики.
Житель Бурятии получил 19 лет колонии за двойное убийство
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