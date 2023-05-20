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Житель Бурятии получил 19 лет колонии за двойное убийство

Житель Бурятии получил 19 лет колонии за двойное убийство
Общество,  Фото:pixabay.com
Мужчина совершил убийство двух человек, будучи пьяным

В ноябре 2022 года в одном из сёл Прибайкальского района республики пьяный сельчанин поколотил приятеля. После чего, достав из кармана своей куртки нож, нанёс им не менее восьми ударов в область грудной клетки, один удар в область левого предплечья и один удар в область левого бедра знакомого.

После мужчина убил очевидицу преступления.

Приговором Верховного суда Бурятии от 18 мая 2023 года мужчина признан виновным в убийстве двух человек, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 19 лет, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком 1 год.

Приговор в законную силу не вступил, сообщили в Верховном суде республики.

суд приговор

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