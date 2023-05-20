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Герой России Балдан Цыдыпов выступил на заседании Совета по межнациональным отношениям

Герой России Балдан Цыдыпов выступил на заседании Совета по межнациональным отношениям
Общество,  Фото:скриншот

Заседание провёл президент России

19 мая в Пятигорске состоялось заседание Совета по межнациональным отношениям. Президент России Владимир Путин провёл его оттуда по видеосвязи. К ходу заседания подключались разные регионы страны. 

Основные вопросы встречи – преимущества современной российской модели государственной национальной политики, интеграция новых регионов в российское социокультурное пространство и корректировка Стратегии государственной национальной политики в условиях внешних вызовов и угроз. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В Совете по видеосвязи принял участие Герой России Балдан Цыдыпов. Его представил руководитель фракции партии «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев:

- Я бы хотел сейчас сказать о том, что среди Героев России – 168 участников специальной военной операции, представляющие 20 народов России. И я имею честь представить вам одного из таких Героев – Цыдыпова Балдана, сидящего рядом со мной. Он спас из окружения и гибели более 200 наших бойцов.

- Для меня огромная честь участвовать в этом мероприятии, - отметил Балдан Цыдыпов. - И я хочу сказать следующее. Считаю, что сегодня каждый участник специальной военной операции – это герой, герой нашего времени. Боевые действия – это большое испытание для нашего многонационального народа, и они очень сплачивают нас. Там, в окопах, в районе боевых действий молятся на разных языках разным богам, но молятся об одном – об общей победе. Поэтому для врага мы все – буряты, чеченцы, тувинцы, русские, якуты – русские солдаты. И это честь для нас. Я по национальности бурят, я люблю свою малую родину, Бурятию, я люблю Россию. Я помню своих предков, чту традиции своего народа и горжусь ими.

По словам Цыдыпова, «среди восьми воинов Республики Бурятия, удостоенных звания Героя Российской Федерации, два бурята, один лезгин и пятеро русских парней. Кончится СВО, и после победы все вернутся по своим домам, но это чувство единения и боевого братства останется на всю оставшуюся жизнь».

- Поэтому для нас особенно важно и значимо ваше решение, Владимир Владимирович, о создании фонда «Защитники Отечества».

Герой России выразил надежду, что «фонд действительно поможет и не оставит без внимания ни одного ветерана и членов его семьи и окажет им реальную, действительную поддержку».

 - Ну а мы, ветераны СВО всех национальностей, со своей стороны готовы активно подключиться к этой работе.

«Байкал-Daily» сообщал, что в начале апреля Герой России Балдан Цыдыпов вошёл в состав фонда «Защитники Отечества». 

 Президент России Владимир Путин ответил:

- Так и есть, Балдан Баирович. Я много раз говорил, вы сейчас повторили: все, кто на передовой, – все и есть герои. Неважно даже, к каким наградам они представлены.


президент России межнациональные отношения

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