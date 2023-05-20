В Улан-Удэ днём не больше девяти градусов тепла
По данным Бурятского гидрометцентра, 20 мая в республике облачно с прояснением, днём местами осадки в виде дождя и мокрого снега.
Ветер северо-западный 8-13, в отдельных районах 15-20, ночью по южной половине до 24 м/с. Температура днём +4+9, местами +13,+18.
В Улан-Удэ днём прекратятся осадки. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура днём +7,+9.
В Бурятии сохранится промозглая погода
Общество, Фото:
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