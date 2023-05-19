В Бурятии ожидаются холодные выходные

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Теплеть начнёт с понедельника



Погода в Бурятии улучшится на следующей неделе. Уже в понедельник потеплеет до +25, но при этом максимальные порывы ветра достигнут 15 м/с. А в выходные будет ветрено, а местами даже снежно.



По данным Бурятского гидрометцентра, в субботу, 20 мая, всё ещё холодно. Ночью по южной половине осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные, днём местами небольшие, по Прибайкалью и югу умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 8-13, в отдельных районах 15-20, ночью по южной половине до 24 м/с. Температура ночью 0,+5, местами -1,-6, днём +4+9, местами +13,+18.



В воскресенье, 21 мая, ветер немного утихнет, преимущественно без осадков, ночью по юго-западу небольшие осадки. Ветер западный 4-9, в отдельных районах до 13-15 м/с. Температура ночью +3,-2, местами -2,-7, днём +16,+21, местами +9,+14.



В понедельник, 22 мая, потеплеет. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, днём местами небольшой дождь. Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 13-15 м/с. Температура ночью 0,+5, местами -2,-7, днём +20,+25, местами +10,+15.

