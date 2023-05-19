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В селе возле Байкала в Бурятии отремонтируют дороги на пяти улицах

В селе возле Байкала в Бурятии отремонтируют дороги на пяти улицах
Общество,  Фото:предоставлено минтрансом Бурятии
Завершить ремонт планируется к концу 2024 года

В селе Выдрино Кабанского района Бурятии начался масштабный капитальный ремонт дорог. Там будут отремонтированы пять улиц общей протяжённостью 8,2 км. Это улицы Набережная, Трактовая, Верхняя Набережная, Коммунистическая и Рабочая.

Ремонт дорог планируется завершить к концу 2024 года. Работы предстоят масштабные, поэтому подрядчик установит в селе асфальтобетонный завод, монтаж которого уже начался.


Кроме того, подрядчик уже провёл работу по геодезической разбивке дорожной сети, и начал завоз материалов. Дорожники завезли 2500 тонн щебня, 89 сборных железобетонных дождеприёмных и водоотводных колодцев. Завозят ещё бордюрные ограждения.

- Сейчас ведутся работы по улице Рабочая. Там выполнены работы по снятию существующего асфальтобетонного покрытия, протяженностью 1,4 км, а также по отсыпке и уплотнению подстилающего слоя, - сообщили в минтрансе Бурятии.


В результате капитального ремонта на улицах села Выдрино уложат новое асфальтобетонное покрытие, устроят тротуары, нанесут разметку, установят дорожные знаки.

Местные дороги в Выдрино в прошлом году были включены в госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий» на 2023-2024 годы. Туда же включены дороги Бичурского, Закаменского и Еравнинского районов.

Общая стоимость всех ремонтных работ в Выдрино составит 260,8 млн рублей.

Как сообщал «Байкал-Daily», на ремонт дорог в Бурятии планируется потратить в этом году более 14 миллиардов рублей.

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