В Чите из-за непогоды задержали авиарейсы

На месте работает транспортный прокурор
19 мая в аэропорту Читы из-за неблагоприятных метеоусловий произошла задержка вылета двух рейсов авиакомпании «Сибирь» по маршруту «Чита – Москва».
По предварительной информации вылет перенесён на 16:00.
Также до 16:45 задерживается вылет рейса авиакомпании «Ангара» по маршруту Чита – Чара.
- Читинская транспортная прокуратура проводит мониторинг состояния законности в целях недопущения нарушений прав пассажиров. Прокуратурой будет дана оценка законности предоставления надлежащего качества услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Транспортный прокурор организовал в аэропорту приём пассажиров.
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