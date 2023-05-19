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В Чите из-за непогоды задержали авиарейсы

В Чите из-за непогоды задержали авиарейсы
Общество,  Фото:Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
На месте работает транспортный прокурор

19 мая в аэропорту Читы из-за неблагоприятных метеоусловий произошла задержка вылета двух рейсов авиакомпании «Сибирь» по маршруту «Чита – Москва».

По предварительной информации вылет перенесён на 16:00.

Также до 16:45 задерживается вылет рейса авиакомпании «Ангара» по маршруту Чита – Чара.

- Читинская транспортная прокуратура проводит мониторинг состояния законности в целях недопущения нарушений прав пассажиров. Прокуратурой будет дана оценка законности предоставления надлежащего качества услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Транспортный прокурор организовал в аэропорту приём пассажиров. 

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