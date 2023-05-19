В Улан-Удэ осуждённые поработают на Бурприроднадзор

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

О сотрудничестве договорились руководители



Начальник улан-удэнской исправительной колонии №8 Евгений Слабухин и руководитель Бурприроднадзора Марина Дамдинова провели рабочую встречу.



- На встрече стороны подвели итоги реализации договорных обязательств по ремонту служебного автотранспорта Бурприроднадзора. Также рассмотрели вопрос заключения дополнительных договоров на поставку продукции и оказание услуг для нужд республиканской службы, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.



В ведомстве отметили, что таким образом производственные мощности колонии будут загружены, а полученные навыки помогут осуждённым адаптироваться после освобождения.

