О сотрудничестве договорились руководители
Начальник улан-удэнской исправительной колонии №8 Евгений Слабухин и руководитель Бурприроднадзора Марина Дамдинова провели рабочую встречу.
- На встрече стороны подвели итоги реализации договорных обязательств по ремонту служебного автотранспорта Бурприроднадзора. Также рассмотрели вопрос заключения дополнительных договоров на поставку продукции и оказание услуг для нужд республиканской службы, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
В ведомстве отметили, что таким образом производственные мощности колонии будут загружены, а полученные навыки помогут осуждённым адаптироваться после освобождения.
В Улан-Удэ осуждённые поработают на Бурприроднадзор
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