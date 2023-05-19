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Футболистки Бурятии выиграли медали «Серебряной лиги»

Футболистки Бурятии выиграли медали «Серебряной лиги»
Общество,  Фото:ССК «Байкальские волки»
Подведены первые итоги всероссийского финала проекта «Мини-футбол – в вузы»

17 мая в Нижегородской области завершились финальные матчи первого заезда 15-го сезона общероссийского проекта «Мини-футбол – в вузы». За призовые места боролись команды «Серебряной лиги»: юноши третьего дивизиона и девушки первого дивизиона, а также учащиеся средних специальных учебных заведений в рамках «Бронзовой лиги». Всего в первом заезде выступило 46 студенческих команд и более 550 участников.

Призёрами первого заезда в первом дивизионе «Серебряной лиги» у девушек стали студентки Бурятского госуниверситета. Команда заняла третье место, уступив МГАФК (Московская область) и Тюменскому колледжу производственных и социальных технологий.

Вторая часть финального этапа юбилейного сезона стартовала 18 мая. За победу на всероссийском уровне будут бороться юноши «Золотой лиги», юноши первого и второго дивизионов «Серебряной лиги», девушки высшего дивизиона «Серебряной лиги». Главный финал 15-го сезона состоится 25 мая, сообщает ассоциация мини-футбола России.

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