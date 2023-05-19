Туристов на Байкале не отпугнула непогода

«Осадки могут выступать своеобразным гарантом того, что путешествие состоится», - пояснили специалисты



Сотрудники ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» назвали чисто туристов, готовых к встрече с Байкалом в Иркутской области. По данным системы оформления разрешений на посещение Прибайкальского национального парка, с 18 по 21 мая к приключениям готовы 136 человек.



- Самые посещаемые маршруты: «Север острова Ольхон», «Юг острова Ольхон», «Большая Байкальская тропа», «Листвянка – падь Чёрная», - сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».



Несмотря на ухудшение погоды, туристы готовы к путешествию. По мнению специалистов, непогода может даже сыграть им на руку.



- Осадки могут выступать своеобразным гарантом того, что путешествие состоится: дождь снижает класс пожарной опасности во время действия особого противопожарного режима (введён в Прибайкальском национальном парке 6 мая 2023 года), - отметили специалисты отдела развития познавательного туризма ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».



