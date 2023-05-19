19 мая

18 мая

Популярное

Туристов на Байкале не отпугнула непогода

Туристов на Байкале не отпугнула непогода
Общество,  Фото:"Заповедное Прибайкалье"
«Осадки могут выступать своеобразным гарантом того, что путешествие состоится», - пояснили специалисты

Сотрудники ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» назвали чисто туристов, готовых к встрече с Байкалом в Иркутской области. По данным системы оформления разрешений на посещение Прибайкальского национального парка, с 18 по 21 мая к приключениям готовы 136 человек.

- Самые посещаемые маршруты: «Север острова Ольхон», «Юг острова Ольхон», «Большая Байкальская тропа», «Листвянка – падь Чёрная», - сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Несмотря на ухудшение погоды, туристы готовы к путешествию. По мнению специалистов, непогода может даже сыграть им на руку.

- Осадки могут выступать своеобразным гарантом того, что путешествие состоится: дождь снижает класс пожарной опасности во время действия особого противопожарного режима (введён в Прибайкальском национальном парке 6 мая 2023 года), - отметили специалисты отдела развития познавательного туризма ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Байкал

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На Байкале проведут фестиваль йоги «Мир един!»
На Байкале проведут фестиваль йоги «Мир един!»
Общество, 19.05.2023
Мероприятие продвигает идеи здорового образа жизни и экологического образования 
Туристов на Байкале не отпугнула непогода
Туристов на Байкале не отпугнула непогода
Общество, 19.05.2023
«Осадки могут выступать своеобразным гарантом того, что путешествие состоится», - пояснили специалисты
В Улан-Удэ покажут фильмы о военной истории Донбасса
В Улан-Удэ покажут фильмы о военной истории Донбасса
Общество, 19.05.2023
На спецпоказах фильмов участники фестиваля смогут пообщаться с режиссёрами, артистами, поэтами
На перевале в Бурятии возобновилось движение
На перевале в Бурятии возобновилось движение
Общество, 19.05.2023
Дорогу там снова открыли для транспорта

В Бурятии пройдёт этап фольклорного конкурса «Казачий круг»
В Бурятии пройдёт этап фольклорного конкурса «Казачий круг»
Общество, 19.05.2023
В отборочном туре примут участие казачьи коллективы и исполнители, представляющие Бурятия и Забайкальский край
Жители района Бурятии начали замерзать в своих домах следом за улан-удэнцами
Жители района Бурятии начали замерзать в своих домах следом за улан-удэнцами
Общество, 19.05.2023
В республике растёт недовольство ранним окончанием отопительного сезона

В Бурятии ещё один музей проведёт «Ночь музеев»
В Бурятии ещё один музей проведёт «Ночь музеев»
Общество, 19.05.2023
Запланировано проведение ярмарки, игр, квеста, выставки и праздничного концерта
В Бурятии капитально отремонтируют построенный в 90-х мост
В Бурятии капитально отремонтируют построенный в 90-х мост
Общество, 19.05.2023
Деревянные конструкции моста полностью исчерпали свой ресурс
В Улан-Удэ установили новую дорожную камеру
В Улан-Удэ установили новую дорожную камеру
Общество, 19.05.2023
Она фиксирует непропуск пешеходов
Лама из Бурятии дал прогноз на вторую половину 2023 года
Лама из Бурятии дал прогноз на вторую половину 2023 года
Общество, 19.05.2023
Он предсказал засуху, пожары, страшные болезни и техногенные катастрофы
В Бурятии увековечили память о троих погибших на СВО
В Бурятии увековечили память о троих погибших на СВО
Общество, 19.05.2023
В отдалённом районе республики открыли посвящённые им мемориальные доски 
В Бурятии исследуют повреждённые деревья на Байкале
В Бурятии исследуют повреждённые деревья на Байкале
Общество, 19.05.2023
Площадь обследуемой территории составит 130 тысяч гектаров
Часть несовершеннолетних из Бурятии ничего не знают о своих правах
Часть несовершеннолетних из Бурятии ничего не знают о своих правах
Общество, 19.05.2023
Школьникам и студентам не хватает подкованности во многих сферах

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^