«Осадки могут выступать своеобразным гарантом того, что путешествие состоится», - пояснили специалисты
Сотрудники ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» назвали чисто туристов, готовых к встрече с Байкалом в Иркутской области. По данным системы оформления разрешений на посещение Прибайкальского национального парка, с 18 по 21 мая к приключениям готовы 136 человек.
- Самые посещаемые маршруты: «Север острова Ольхон», «Юг острова Ольхон», «Большая Байкальская тропа», «Листвянка – падь Чёрная», - сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
Несмотря на ухудшение погоды, туристы готовы к путешествию. По мнению специалистов, непогода может даже сыграть им на руку.
- Осадки могут выступать своеобразным гарантом того, что путешествие состоится: дождь снижает класс пожарной опасности во время действия особого противопожарного режима (введён в Прибайкальском национальном парке 6 мая 2023 года), - отметили специалисты отдела развития познавательного туризма ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
Туристов на Байкале не отпугнула непогода
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мероприятие продвигает идеи здорового образа жизни и экологического образования
«Осадки могут выступать своеобразным гарантом того, что путешествие состоится», - пояснили специалисты
Экскурсии пройдут в конце мая
Стоимость работ превысила 106 млн рублей
На спецпоказах фильмов участники фестиваля смогут пообщаться с режиссёрами, артистами, поэтами
Дорогу там снова открыли для транспорта
В отборочном туре примут участие казачьи коллективы и исполнители, представляющие Бурятия и Забайкальский край
В республике растёт недовольство ранним окончанием отопительного сезона
Запланировано проведение ярмарки, игр, квеста, выставки и праздничного концерта
Деревянные конструкции моста полностью исчерпали свой ресурс
Она фиксирует непропуск пешеходов
Он предсказал засуху, пожары, страшные болезни и техногенные катастрофы
В отдалённом районе республики открыли посвящённые им мемориальные доски
Площадь обследуемой территории составит 130 тысяч гектаров
Школьникам и студентам не хватает подкованности во многих сферах