Улан-удэнцев приглашают на вечернюю экскурсию в библиотеку

Возрастное ограничение: 6+.







В Национальной библиотеке Бурятии 27 мая состоятся обзорные экскурсии по библиотеке. Мероприятие приурочено к акции «Библионочь. Читаем вместе».Участникам экскурсии представят выставки из фондов Национальной библиотеки: «Путь бурятской книги за 100 лет», «История одного инскрипта», «Советский плакат как зеркало эпохи», экспозиция «Книжная культура Бурятии, знакомство с книжными раритетами XVI — нач. XX вв.Также посетители ночной экскурсии увидят просторные читальные залы, смотровую площадку на крыше библиотеки, откуда открывается красивый панорамный вид на город Улан-Удэ. Познакомятся с системой телелифта (монорельсовая система, осуществляющая доставку книг из книгохранилища в читальные залы библиотеки) и многими другими секретами библиотеки.Экскурсии пройдут 27 мая: с 21:00 до 21:40, с 21:20 до 22:00, с 21:40 до 22:20, с 21:50 до 23:00.Количество мест ограничено, для посещения необходима предварительная запись. Записаться можно по телефону: 21-41-24.