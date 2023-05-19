Спортсмены поборются «стенка на стенку»
20 мая на юге Бурятии пройдёт турнир «Ковёр Кяхты». Соревнования состоятся с 10:00 в спорткомплексе «Олимп» в Кяхте. В открытом лично-командном первенстве района среди юношей примут участие команды Кяхтинского, Джидинского, Селенгинского и Красночикойского районов, а также команда спортивного клуба «Зорилго».
- Этот турнир Кяхтинского района проводится уже не один десяток лет. Но впервые этот турнир будет проходить в командном первенстве – «стенка на стенку». Это добавляет спортивного азарта, поднимает командный дух, усиливает интерес и ответственность спортсменов, – прокомментировал спонсор соревнований Баир Мункуев.
Среди зрителей турнира будут разыграны сертификаты, сообщает официальная группа Александра Богомоева.
Возрастное ограничение: 6+.
В Бурятии состоится борцовский турнир «Ковёр Кяхты»
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