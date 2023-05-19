19 мая

18 мая

Популярное

В Бурятии с опережением графика ремонтируют дорогу на сельской улице

В Бурятии с опережением графика ремонтируют дорогу на сельской улице
Общество,  Фото:минтранс РБ
Стоимость работ превысила 106 млн рублей

В селе Югово Прибайкальского района Бурятии на центральной улице 40 лет Победы продолжается ремонт. На сегодняшний день уже произведено фрезерование дорожного покрытия, обочины очищены от плодородного грунта. Установлены информационные щиты и дорожные знаки на период ремонтных работ.

В рамках капитального ремонта на участке, протяжённостью около 3 км, отремонтируют дорожное основание и покрытие, устроят тротуары, остановочные пункты, пешеходные переходы, обновят знаки и разметку.

- Совместно с комиссией лично выехал на ремонтируемый участок автомобильной дороги, работы ведутся, завезён материал (ЩПС), снято асфальтобетонное покрытие, установлены аншлаги. Работы идут с опережением графика. Стоимость строительно-монтажных работ составляет более 106 млн рублей. Большое внимание уделяется комплексному обновлению транспортной инфраструктуры – установке новых дорожных знаков, барьеров, освещения, оборудованию тротуаров. Безусловным приоритетом является безопасность пешеходов, - рассказал глава Прибайкальского района Сергей Семенов.

Работы планируют завершить в 2024 году. Стоимость строительно-монтажных работ составляет более 106 млн рублей.

Все работы ведется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии в этом году планируется привести в нормативное состояние 214 км федеральных, региональных и местных дорог, на что будет выделено более 14 миллиардов рублей.


дорожный ремонт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На Байкале проведут фестиваль йоги «Мир един!»
На Байкале проведут фестиваль йоги «Мир един!»
Общество, 19.05.2023
Мероприятие продвигает идеи здорового образа жизни и экологического образования 
Туристов на Байкале не отпугнула непогода
Туристов на Байкале не отпугнула непогода
Общество, 19.05.2023
«Осадки могут выступать своеобразным гарантом того, что путешествие состоится», - пояснили специалисты
В Улан-Удэ покажут фильмы о военной истории Донбасса
В Улан-Удэ покажут фильмы о военной истории Донбасса
Общество, 19.05.2023
На спецпоказах фильмов участники фестиваля смогут пообщаться с режиссёрами, артистами, поэтами
На перевале в Бурятии возобновилось движение
На перевале в Бурятии возобновилось движение
Общество, 19.05.2023
Дорогу там снова открыли для транспорта

В Бурятии пройдёт этап фольклорного конкурса «Казачий круг»
В Бурятии пройдёт этап фольклорного конкурса «Казачий круг»
Общество, 19.05.2023
В отборочном туре примут участие казачьи коллективы и исполнители, представляющие Бурятия и Забайкальский край
Жители района Бурятии начали замерзать в своих домах следом за улан-удэнцами
Жители района Бурятии начали замерзать в своих домах следом за улан-удэнцами
Общество, 19.05.2023
В республике растёт недовольство ранним окончанием отопительного сезона

В Бурятии ещё один музей проведёт «Ночь музеев»
В Бурятии ещё один музей проведёт «Ночь музеев»
Общество, 19.05.2023
Запланировано проведение ярмарки, игр, квеста, выставки и праздничного концерта
В Бурятии капитально отремонтируют построенный в 90-х мост
В Бурятии капитально отремонтируют построенный в 90-х мост
Общество, 19.05.2023
Деревянные конструкции моста полностью исчерпали свой ресурс
В Улан-Удэ установили новую дорожную камеру
В Улан-Удэ установили новую дорожную камеру
Общество, 19.05.2023
Она фиксирует непропуск пешеходов
Лама из Бурятии дал прогноз на вторую половину 2023 года
Лама из Бурятии дал прогноз на вторую половину 2023 года
Общество, 19.05.2023
Он предсказал засуху, пожары, страшные болезни и техногенные катастрофы
В Бурятии увековечили память о троих погибших на СВО
В Бурятии увековечили память о троих погибших на СВО
Общество, 19.05.2023
В отдалённом районе республики открыли посвящённые им мемориальные доски 
В Бурятии исследуют повреждённые деревья на Байкале
В Бурятии исследуют повреждённые деревья на Байкале
Общество, 19.05.2023
Площадь обследуемой территории составит 130 тысяч гектаров
Часть несовершеннолетних из Бурятии ничего не знают о своих правах
Часть несовершеннолетних из Бурятии ничего не знают о своих правах
Общество, 19.05.2023
Школьникам и студентам не хватает подкованности во многих сферах

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^