Стоимость работ превысила 106 млн рублей
В селе Югово Прибайкальского района Бурятии на центральной улице 40 лет Победы продолжается ремонт. На сегодняшний день уже произведено фрезерование дорожного покрытия, обочины очищены от плодородного грунта. Установлены информационные щиты и дорожные знаки на период ремонтных работ.
В рамках капитального ремонта на участке, протяжённостью около 3 км, отремонтируют дорожное основание и покрытие, устроят тротуары, остановочные пункты, пешеходные переходы, обновят знаки и разметку.
- Совместно с комиссией лично выехал на ремонтируемый участок автомобильной дороги, работы ведутся, завезён материал (ЩПС), снято асфальтобетонное покрытие, установлены аншлаги. Работы идут с опережением графика. Стоимость строительно-монтажных работ составляет более 106 млн рублей. Большое внимание уделяется комплексному обновлению транспортной инфраструктуры – установке новых дорожных знаков, барьеров, освещения, оборудованию тротуаров. Безусловным приоритетом является безопасность пешеходов, - рассказал глава Прибайкальского района Сергей Семенов.
Работы планируют завершить в 2024 году. Стоимость строительно-монтажных работ составляет более 106 млн рублей.
Все работы ведется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии в этом году планируется привести в нормативное состояние 214 км федеральных, региональных и местных дорог, на что будет выделено более 14 миллиардов рублей.
В Бурятии с опережением графика ремонтируют дорогу на сельской улице
Общество, Фото:
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