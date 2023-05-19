Подведены итоги республиканского интернет-конкурса «Илалтын дуун»
В Бурятии прошёл республиканский интернет-конкурс «Песня Победы – Илалтын дуун», посвящённый столетию образования республики. Участие принимали семьи: дети и подростки в возрасте от 5 до 18 лет совместно с родителями, законными представителями или старшими родственниками. Им необходимо было опубликовать видеоролик с песней на военную тематику.
Конкурс проходил по трём номинациям. Победителями и призёрами стали:
Номинация «Лидер исполнительского мастерства»
I место — Сойжина Н., 6 лет, МБДОУ «Берёзка», МО Хоринский район (участники: бабушка, 55 лет);
II место – Максар Б., 6 лет, МАУ ДО «Сэлэнгэ», г. Гусиноозёрск, МО «Селенгинский район» (участники: мама, 35 лет);
III место — Баясхалан Г., 7 лет, МАОУ «Бурятская гимназия №29 г. Улан -Удэ» (участники: сестра, 14 лет).
Номинация «Лидер артистизма»
I место — Демид П., 7 лет, МАОУ «СОШ №22» (участники: мама, 44 года);
II место – Найдал Д., 9 лет, Намдак Д., 10 лет, МАОУ «Дутулурская СОШ», МО «Закаменский район» (участники: мама, 30 лет);
III место — Арина Б., 8 лет, МБОУ «Шара-Азаргинская СОШ», МО «Закаменский район» (участники: двоюродные братья; тётя, 54 года).
Номинация «Лидер креативности и уникальности»
I место – Адияна Л., 12 лет, МАОУ «СОШ №40 г. Улан-Удэ» (участники: мама, 35 лет);
II место — Номина Д., 9 лет, МАОУ «Улентуйская СОШ», МО «Закаменский район» (участники: мама, 44 года; бабушка, 76 лет; тётя, 44 года; тётя, 52 года; тётя, 53 года);
III место — Дарья Д., 11 лет, Регина Е.,11 лет, МАОУ «СОШ №17 г. Улан-Удэ» (участники: мамы исполнительниц).
Обладателем гран-при стала Адияна Л. из СОШ №40 и её мама. Об этом сообщает ресурсный центр патриотического воспитания, туризма и спорта РБ.
В Бурятии прозвучали «Песни Победы»
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