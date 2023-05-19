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В Улан-Удэ покажут фильмы о военной истории Донбасса

В Улан-Удэ покажут фильмы о военной истории Донбасса
Общество,  Фото:pixabay.com.
На спецпоказах фильмов участники фестиваля смогут пообщаться с режиссёрами, артистами, поэтами

С 19 по 22 мая в Улан-Удэ пройдёт региональный этап общероссийского передвижного фестиваля «Кино на службе Отечеству». Жителям столицы Бурятии покажут документальные фильмы российских режиссёров о военной истории Донбасса.

- На фестивале можно будет увидеть документальные фильмы о событиях на Донбассе, происходившие там последние 9 лет, а также о специальной военной операции и наших героях - солдатах, врачах, журналистах, поэтах. Каждый показ фильма будет сопровождаться разговором-лекцией с режиссёрами - авторами фильмов, артистами, поэтами, - сообщили в министерстве культуры Бурятии.

Торжественное открытие фестиваля состоится 20 мая в 18:00 в концертном зале Бурятского государственного университета.

В рамках открытия состоится концерт, который погрузят зрителя в атмосферу, царящую на настоящих фронтовых концертах, которые постоянно проводят для солдат все участники творческих бригад фестиваля «Кино на службе Отечеству».

- Сейчас всем нужна правда. Это время искренности, время настоящих людей, поэтому как все начинается с документалистики, с тех, кто своими глазами увидел все, что там происходит. Именно мы — люди, которые преодолели свой страх преодолели свои сомнения должны показать правду и открыть глаза. И такой диалог между зрителем и режиссёром, автором, поэтом – самый честный и действенный, т.к. вся информация исходит из первых уст от тех, кто постоянно снимает на линии фронта, выступает перед бойцами и ранеными, пишет о Донбассе и солдатах, находясь на передовой, - рассказала руководитель фестиваля «Кино на службе Отечеству» Олеся Шигина.

Также в рамках фестиваля 22 мая в 11:00 и 14:00 в кинотеатре ТРЦ «ЕвроЗона» покажут фильмы: «Отважные», режиссёр Олеся Шигина (12+) и «Герои Донбасса. Комбат», режиссёр Сергей Ганночка (12+), киноленты представят сами режиссёры в рамках данных творческих встреч.


Возрастное ограничение 12+





кинофестиваль

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