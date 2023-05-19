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В Монголии продолжают садить «Миллиард деревьев»

В Монголии продолжают садить «Миллиард деревьев»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
34 «зелёных» проекта получили финансирование в размере более миллиарда тугриков

В Монголии совместный фонд выделит финансирование в размере 1,3 млрд тугриков для 34 проектов. В рамках проекта будет посажено более 105 тысяч деревьев и создано 20 тысяч квадратных метров зелёных насаждений на площади 37 гектаров, а также обеспечено более 70 «зелёных» рабочих мест. Также планируется внедрить три вида новых технологий и инновационных решений, а более 180 тысяч детей государственных средних школ и детских садов получат возможность учиться в «зелёной» среде. Кроме того, около 800 тысяч человек получат экологическое образование в направлении ухода за посаженными деревьями и их выращивания.

В октябре прошлого года был объявлен открытый тендер на поддержку национального движения «Миллиард деревьев» для финансирования проектов, направленных на восстановление и расширение лесов, садоводство и экологическое образование. Из примерно 200 представленных проектов независимый и профессиональный временный технический комитет, состоящий из представителей 24 секторов столицы и всех провинций, отобрал только 34 проекта. Например, для проекта в области озеленения территорий школ и детских садов были отобраны 11 детских садов и девять школ. В рамках проекта в этом направлении будет посажено и выращено более четырёх тысяч декоративных деревьев и 10 тысяч вязов.

Помимо финансирования лучших проектов, фонд нацелен на увеличение частных и международных инвестиций в лесной сектор. Так, организации – члены ассоциации банков Монголии подтвердили, что они будут ежегодно жертвовать не менее двух миллиардов тугриков для поддержки «Миллиарда деревьев». Кроме того, будет посажено 88 миллионов деревьев, сообщает новостное агентство «Монцамэ».

Напомним, что в рамках национального движения «Миллиард деревьев» к концу 2022 года по всей Монголии было посажено более 10 миллионов деревьев, а запасы саженцев достигли 44 миллиона, увеличив запасы саженцев в пять раз или на 10 миллионов саженцев.
Монголия

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