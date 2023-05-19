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В Иркутск, Улан-Удэ и Читу принесут ковчег с мощами Георгия Победоносца

В Иркутск, Улан-Удэ и Читу принесут ковчег с мощами Георгия Победоносца
Общество, 
По городам России проходит всероссийский крестный ход

С мая по сентябрь в города России будет принесён ковчег с мощами великомученика Георгия Победоносца. Так, мощи небесного покровителя Русского воинства будут в Иркутске с 28 по 30 июня, а в Улан-Удэ – с 30 июня по 1 июля. 2 июля их привезут в Читу, сообщили 15 мая на странице Читинской епархии в социальной сети «ВКонтакте»

Напомним, что в ста городах России проходит всероссийский молебен о Победе, во время которого мощи великомученики Георгия Победоносца провезут по 89 регионам страны. В Забайкалье ковчег с частицей мощей будет со 2-го по 3 июля в читинском кафедральном соборе Казанской иконы Божьей Матери, сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.

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Чита Иркутск Улан-Удэ крестный ход мощи православие

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